Perché Jannik Sinner ha allungato su Alcaraz? Cosa cambia in classifica e il nuovo vantaggio nel ranking ATP

Jannik Sinner guadagnerà in un colpo solo ben 410 punti nei confronti di Carlos Alcaraz. Il tennista italiano ha deciso di non partecipare al torneo ATP 500 di Barcellona, che andrà in scena nella settimana ventura sulla terra rossa catalana, e dunque non potrà difendere i 90 punti guadagnati dodici mesi fa con i quarti di finale (decide di non scendere in campo per il match contro Lorenzo Musetti).

Il fuoriclasse spagnolo aveva inizialmente pensato di prendere parte al torneo sul mattone tritato iberico e infatti era stato sorteggiato come testa di serie numero 1 nel tabellone, ma proprio stamattina ci ha ripensato e ha deciso di ritirarsi. Alcaraz perderà dunque i 500 punti conquistati l’anno scorso alzando al cielo il trofeo.

Dopo l’evento di Barcellona, Jannik Sinner occuperà il secondo posto del ranking ATP con 8.660 punti e avrà dunque 515 lunghezze di margine nei confronti di Carlos Alcaraz, che sarà terzo con 8.145 punti. Con questa situazione si arriverà al Masters 1000 di Madrid, dove il numero 1 del mondo sarà sempre Novak Djokovic (10.035 punti, ma dovrà scartarne 45 per il risultato dell’ATP 250 di Banja Luka).