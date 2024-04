Pentathlon, Federico Alessandro ed Aurora Tognetti terzi nella staffetta mista della Coppa del Mondo di Ankara

Federico Alessandro (Aeronautica Militare) ed Aurora Tognetti (Carabinieri) centrano il terzo posto nella specialità non olimpica della staffetta mista nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, andata in scena ad Ankara, in Turchia.

La vittoria odierna va al Kazakistan di Elena Potapenko e Pavel Ilyashenko, primi con 1327 punti, davanti all’Egitto di Amira Kandil e Moutaz Mohamed, secondi con 1318, ed all’Italia di Federico Alessandro ed Aurora Tognetti, terzi a quota 1314.

La gioia di Federico Alessandro si riverbera nelle dichiarazioni rilasciate al sito federale: “Sono contento della gara di oggi, nonostante qualche errore di troppo nella prova di tiro. Resta comunque la soddisfazione di aver raggiunto il mio primo podio internazionale nella categoria assoluta in un periodo non proprio facile per me. Ringrazio, in primis, Aurora per aver fatto di tutto per farmi divertire durante la gara, anche nei momenti più faticosi. Doveroso un ringraziamento anche al mio staff che mi segue quotidianamente a Modena, dove vivo e mi alleno, e mi supporta“.

Gli fa eco Aurora Tognetti: “Sono molto soddisfatta della gara di oggi, io e Federico ci siamo subito trovati bene e soprattutto ci siamo divertiti. Non è stato facile resettare tutto dopo la gara individuale che purtroppo per me si era conclusa alle qualifiche. Con Federico siamo molto amici e quindi abbiamo avuto un’energia positiva. Sono super felice di condividere con lui questa bella medaglia“.