Pentathlon, Coppa del Mondo Ankara 2024: quarto Matteo Cicinelli, ottava Alice Sotero

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, in corso ad Ankara, in Turchia, sorride ai colori azzurri: nella finale maschile è quarto Matteo Cicinelli (Carabinieri), con Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) undicesimo, mentre nell’ultimo atto femminile Alice Sotero (Fiamme Azzurre) si classifica ottava, proprio davanti ad Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), nona.

Molteplici gli obiettivi raggiunti oggi: innanzitutto Alice Sotero, Alessandra Frezza e Matteo Cicinelli sono aritmeticamente qualificati per la Finale di Coppa del Mondo, prevista proprio ad Ankara dal 22 al 26 maggio, inoltre Matteo Cicinelli con i 48 punti incamerati quest’oggi nel ranking olimpico sale a quota 102, all’undicesimo posto complessivo, diventando il sesto degli atleti eleggibili (al momento sono 9 i pass da assegnare tramite la classifica).

Il 26enne romano, proprio per provare ad incrementare il bottino nella graduatoria che qualifica a Parigi 2024, sarà in gara anche dal 23 al 28 aprile a Budapest, in Ungheria, sede della terza tappa di Coppa del Mondo. Nell’occasione Cicinelli, per migliorare la propria classifica dovrà fare meglio dei 24 punti incassati nella prima tappa del Cairo, quando arrivò 20°: l’obiettivo, dunque, sarà quello di entrare in finale.

L’Italia può completare attraverso il ranking il contingente massimo, ottenendo la quarta ed ultima carta olimpica da sommare a quelle ottenute da Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero e Giorgio Malan lo scorso anno. Ad Ankara, infine, domani la tappa di Coppa del Mondo si concluderà con la specialità non olimpica della staffetta mista, nella quale l’Italia sarà in gara con Federico Alessandro (Aeronautica Militare) ed Aurora Tognetti (Carabinieri).

Tornando alla cronaca odierna, nella finale maschile, iniziata in forte ritardo a causa del maltempo, il successo è stato colto dal sudcoreano Changwan Seo con 1497 punti, davanti agli egiziani Moutaz Mohamed, secondo a quota 1490, ed Ahmed Elgendy, terzo con 1483. Ai piedi del podio è rimasto Matteo Cicinelli, quarto con 1478 punti, mentre Giorgio Malan si è classificato undicesimo a quota 1449.

Nella finale femminile, invece, la gara è andata alla britannica Kerenza Bryson, prima con 1427 punti, davanti alla sudcoreana Seungmin Seong, seconda a quota 1401, ed all’egiziana Malak Ismail, terza con 1396. Alice Sotero è giunta ottava con 1382 punti, andando a precedere Alessandra Frezza, nona a quota 1373.

L’analisi di Matteo Cicinelli al sito federale: “Questa finale è una bella dimostrazione che anche con un torneo di scherma non andato bene, la gara poi può andare bene. Sono riuscito ad essere lucido e presente tutti i giorni ed in particolare oggi, e questo mi ha permesso, grazie ad un ottimo bonus round ed al tiro, di risalire posizioni“.

L’amarezza di Alice Sotero: “Non è andata bene. Rientrata dalla prima tappa in Egitto non sono stata molto bene, e ci ho messo un po’ a recuperare la forma fisica. Negli ultimi 10 giorni iniziavo a sentirmi un po’ meglio ma non sono ancora nelle migliori condizioni, e spero di tornare in forma per la finale di Coppa del Mondo“.

Un pizzico di delusione anche per Alessandra Frezza: “Sono abbastanza soddisfatta del nono posto. Non nascondo che rimane un po’ di rammarico per non essere riuscita ad esprimermi al meglio nella prova di laser run, ma nel complesso è stata una trasferta molto positiva sotto tanti aspetti. Farò tesoro anche di questa esperienza per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti“.