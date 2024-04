Pallanuoto femminile, la finale di Coppa Italia sarà tra SIS Roma e Plebiscito Padova

Sono SIS Roma e Plebiscito Padova le finaliste della Coppa Italia 2024 di pallanuoto femminile: ad Ostia, nelle odierne semifinali le patavine ribaltano la Pallanuoto Trieste nell’ultimo quarto e si impongono per 8-6, mentre le capitoline calano subito un poker contro L’Ekipe Orizzonte e non si fanno più riprendere, vincendo per 9-7. Nella finale per il 5° posto la Rapallo Pallanuoto impiega un quarto per carburare e poi regola la Brizz Nuoto per 17-8.

TABELLINI

Semifinali

CS PLEBISCITO PADOVA-PN TRIESTE 8-6

CS PLEBISCITO PADOVA: Teani, Bacelle 1, Cassarà 1, Schapp 1, Queirolo, Casson 1, Millo 1, Yaacobi, Al Masri, Meggiato 3, Sgrò, Grigolon, Pozzani, Bozzolan. All. Posterivo.

PN TRIESTE: Sparano, Citino, De March 1, Cordovani, Marussi, Cergol 2, Klatowski, Colletta, Gragnolati 1, Vukovic 1, Riccioli 1, G. Zizza, Ingannamorte, Zoch. All. Zizza.

Arbitri: Braghini e Romolini.

Note – Parziali: 1-1, 2-2, 1-2, 4-1. Spettatori 200 circa. Presente in tribuna il CT della Nazionale Carlo Silipo. Gragnolati fallisce un rigore (fuori) a 6.56 del primo tempo. Ammonito Posterivo (P) nel secondo tempo per proteste. Casson (P) uscita per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 2/8 + 1 rigore; Trieste 2/9 +3 rigori (1 fallito).

L’EKIPE ORIZZONTE -SIS ROMA 7-9

L’EKIPE ORIZZONTE : Celona, Lombardo, Tabani, Viacava, Gant, Bettini, Palmieri, Marletta 2, Gagliardi 2, Borisova 1, Longo 1, Leone 1, Condorelli, Greco. All. Miceli.

SIS ROMA: Banchelli, Misiti 1, Galardi, Gual Rovirosa 2, Ranalli 2, Papi, Picozzi 1, Di Claudio 1, Nardini, Centanni 1, Cocchiere 1, Carosi, Sesena, Aprea. All. Capanna.

Arbitri: Pinato e Guarracino.

Note – Parziali: 0-3, 2-3, 2-2, 3-1. Spettatori 400 circa. Bettini (C) ha fallito un rigore a 0.45 nel secondo tempo (fuori). Superiorità numeriche: Catania 4/12 + 1 rigore, Roma 4/8 +1 rigore. Uscite per limite di falli Carosi e Borisova nel quarto tempo.

Finale 5° posto

BRIZZ NUOTO-RAPALLO PN 8-17

BRIZZ NUOTO: Santapaola, Sapienza, Vitaliano 1, Pastanella, Arcidiacono, Spampinato 1, Sbruzzi 2, Pane 1, Namakshtansky, Koptseva 2, Giuffrida 1, Trovato, Scibona, Russo. All. C. Zilleri.

RAPALLO PN: Caso, Zanetta, Gitto 2, Milicevic, Marcialis 4, Vanelo, Gnetti, Cabona 2, Kudella 1, Vomastkova, Bianconi 3, Lombella 2, Pizzimbone, Grasso 3. All. L. Antonucci.

Arbitri: Ferrari e Licari.

Note – Parziali: 2-2, 1-5, 3-5, 2-5. Uscite per limite di falli Sbruzzi (B), Pane (B) e Namakshtansky (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brizz 3/10 + e Rapallo 4/8 + 4 rigori. Milicevic (R) fallisce un rigore (palo) nel secondo tempo. Gitto (R) fallisce un rigore (palo) nel terzo tempo. Spettatori: 200 circa.

FINAL SIX COPPA ITALIA 2024 PALLANUOTO FEMMINILE

1^ Giornata – venerdì 5 aprile 2024

Quarto di Finale 1 17:00 PALLANUOTO TRIESTE – BRIZZ NUOTO 14-9

Quarto di Finale 2 19:00 RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA 6-8

2^ Giornata – sabato 6 aprile 2024

Finale 5°/6° posto 11:30 BRIZZ NUOTO – RAPALLO PALLANUOTO 8-17

Semifinale 2 16:45 C.S. PLEBISCITO PD – PALLANUOTO TRIESTE 8-6

Semifinale 1 18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 7-9

3^ Giornata – domenica 7 aprile 2024

Finale 3°/4° posto 12:00 L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE Ostia RM – Polo Acquatico Frecciarossa

Finale 1°/2° posto 15:45 S.I.S. ROMA – C.S. PLEBISCITO PD Ostia RM – Polo Acquatico Frecciarossa