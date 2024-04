Pallanuoto femminile, Trieste e SIS Roma accedono alle semifinali di Coppa Italia

Pallanuoto Trieste e SIS Roma sono le ultime due semifinaliste della Coppa Italia 2024 di pallanuoto femminile: ad Ostia, nei quarti di finale, le giuliane regolano per 14-9 la Brizz Nuoto ed affronteranno nel penultimo atto la Plebiscito Padova, mentre la SIS Roma piega per 8-6 la Rapallo Pallanuoto e sfiderà L’Ekipe Orizzonte in semifinale.

Nel primo quarto di finale la Pallanuoto Trieste batte la Brizz Nuoto per 14-9, imponendosi anche grazie al parziale di 4-0 maturato tra fine terzo ed inizio ultimo quarto, che spezza la resistenza delle acesi. Top scorer del match è Gragnolati, autrice di 6 reti.

Nella seconda sfida di giornata la SIS Roma supera per 8-6 la Rapallo Pallanuoto, trovando il primo break nella seconda parte della prima frazione, allungando sul +3 a metà gara e volando sul +4 nella prima metà dell’ultimo quarto, con le ultime due reti delle liguri che rendono soltanto meno amaro il passivo finale.

TABELLINI

PN TRIESTE-BRIZZ NUOTO 14-9

PN TRIESTE: Sparano, Citino 1, De March 3, Cordovani 1, Marussi, Cergol, Klatowski 1, Colletta, Gragnolati 6, Vukovic 1, Riccioli, G. Zizza 1, Ingannamorte, Zoch. All. P. Zizza.

BRIZZ NUOTO: Santapaola, Sapienza 3, Vitaliano 2, Pastanella, Arcidiacono, Spampinato, Sbruzzi, Pane, Namakshtansky, Koptseva 2, Giuffrida 1, Trovato, Paladino, Russo 1. All. Zilleri.

Arbitri: Licari (Malta) e L. Bianco.

Note – Parziali: 6-3, 3-4, 1-1, 4-1. Spettatori 100 circa. Vukovic (T) fallisce un rigore (palo) a 7.00 del terzo tempo. Namakshtansky, Sbruzzi, Colletta (T) e Giuffrida (B) uscite per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 4/10 + 2 rigori, Brizz Nuoto 2/9 + 1 rigore.

RAPALLO PN-SIS ROMA 6-8

RAPALLO PN: Caso, Zanetta, Gitto 2, Milicevic 1, Marcialis, Vanelo, Gnetti, Cabona, Kudella 1, Vomastkova, Bianconi 2, Lombella, Pizzimbone, Grasso. All. Antonucci.

SIS ROMA: Banchelli, Misiti, Galardi 1, Gual Rovirosa 3, Ranalli 2, Papi, Picozzi, Di Claudio, Nardini, Centanni, Cocchiere 1, Carosi 1, Sesena, Aprea. All. Capanna.

Arbitri: Rizzo e Guarracino.

Note – Parziali: 1-3, 1-2, 2-1, 2-2. Spettatori 250 circa. Superiorità numeriche: Rapallo 3/8, Roma 4/8. Cabona (Ra) uscita per limite di falli nel quarto tempo.

FINAL SIX COPPA ITALIA 2024 PALLANUOTO FEMMINILE

1^ Giornata – venerdì 5 aprile 2024

Quarto di Finale 1 17:00 PALLANUOTO TRIESTE – BRIZZ NUOTO 14-9

Quarto di Finale 2 19:00 RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA 6-8

2^ Giornata – sabato 6 aprile 2024

Finale 5°/6° posto 11:30 BRIZZ NUOTO – RAPALLO PALLANUOTO Ostia RM – Polo Acquatico Frecciarossa

Semifinale 2 16:45 C.S. PLEBISCITO PD – PALLANUOTO TRIESTE Ostia RM – Polo Acquatico Frecciarossa

Semifinale 1 18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA Ostia RM – Polo Acquatico Frecciarossa

3^ Giornata – domenica 7 aprile 2024

Finale 3°/4° posto 12:00 Perdente SF1 – Perdente SF2 Ostia RM – Polo Acquatico Frecciarossa

Finale 1°/2° posto 15:45 Vincente SF1 – Vincente SF2 Ostia RM – Polo Acquatico Frecciarossa