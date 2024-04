Pallanuoto: nel weekend in scena ad Ostia la Coppa Italia femminile, Orizzonte Catania favorita

Weekend importante per la pallanuoto italiana al femminile: va in scena infatti al Centro Federale Frecciarossa la Final Six di Coppa Italia, si assegna il primo trofeo stagionale.

Favorita d’obbligo ovviamente l’Ekipe Orizzonte Catania, che sta dominando la regular season di Serie A1 ed è campionessa uscente (tre vittorie nelle ultime sei edizioni). Venerdì i quarti di finale, mentre sabato le finali con proprio le siciliane ed il Plebiscito Padova che attendono le proprie rivali e disputeranno una partita in meno. Domenica le finali.

Andiamo a scoprire il programma completo ed il calendario delle sfide.

CALENDARIO E PROGRAMMA COPPA ITALIA PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Coppa Italia Femminile UnipolSai – Final Six (Ostia, Centro Federale Frecciarossa)

Venerdì 5 aprile – quarti di finale

Gara 1 ore 17.00 Trieste-Brizz Nuoto in diretta su Waterpolo Channel

Gara 2 ore 19.00 Rapallo-Sis Roma in diretta su Waterpolo Channel

Sabato 6 aprile

ore 11.30 finale 5° posto

semifinali

ore 16.45 Plebiscito Padova-Vincente Gara 1 in diretta su Raisport HD

ore 18.45 Ekipe Orizzonte-Vincente Gara 2 in diretta su Raiplay

Domenica 7 aprile

ore 12.00 finale 3° posto in diretta su Waterpolo Channel

ore 15.45 finale 1° posto in diretta su Raisport HD