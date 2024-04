Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Seconda vittoria consecutiva per la Roma Vis Nova

La Pro Recco vince e resta a punteggio pieno, mentre la Roma Vis Nova trova il secondo successo consecutivo e nell’ultimo turno proverà a migliorare il proprio piazzamento nella griglia dei play-out: sono questi i principali responsi dei due incontri del Round Scudetto e del Round Retrocessione giocati questa sera nella Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile.

Nel Round Scudetto la Pro Recco passa a Trieste per 7-13 e resta a punteggio pieno ad un solo turno dal termine: i liguri spaccano la partita con un break iniziale di 0-4 e poi amministrano, ampliando ulteriormente il gap nell’ultimo minuto del match.

Con questo risultato viene definito il quadro dei play-off per il 5° posto, che metteranno in palio un posto nell’Euro Cup 2024-2025: nelle semifinali il Telimar Palermo affronterà il Genova Quinto, mentre la Pallanuoto Trieste sfiderà il De Akker Team.

Nel Round Retrocessione la Roma Vis Nova piega la Rari Nantes Salerno per 12-11, inanellando la seconda vittoria consecutiva e portandosi a -2 dai campani e dal Catania (gli etnei scenderanno in acqua domani): i capitolini trovano il break nella fase centrale del secondo quarto e difendono il vantaggio sino alla sirena finale.

TABELLINI

PN TRIESTE-PRO RECCO 7-13

PN TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik 1, R. Petronio 2, I. Buljubasic 1, M. Vrlic, G. Valentino, M. Dasic 1, M. Mezzarobba, A. Razzi, L. Marziali, G. Bini 1, A. Mladossich 1, E. Caruso, R. Liprandi. All. D. Bettini.

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 2, G. Cannella 2, A. Younger, M. Iocchi Gratta, N. Presciutti, G. Echenique 1, F. Condemi 2, K. Kakaris, M. Aicardi 3, B. Hallock 1, T. Negri, G. Rossi. All. S. Sukno.

Arbitri: D’Antoni e Carmignani.

Note – Parziali: 1-4, 2-2, 2-3, 2-4. Uscito per limite di falli Rossi (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 3/7, Pro Recco 4/8 + tre rigori. Espulso Bettini (Allenatore Trieste) per proteste. Caruso (T) para un rigore a Presciutti (R) nel terzo tempo. Spettatori 300 circa.

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-CHECK-UP RN SALERNO 12-11

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 3, A. Poli, N. Strkalj 1, L. Checchini 1, S. Russo, M. De Robertis, A. Agnolet, A. Viskovic 2, A. Narciso, L. Di Rocco 2, M. Antonucci 3, J. Rubini, M. Martino. All. Calcaterra.

CHECK-UP RN SALERNO: A. De Pascale, M. Luongo 1, A. Fortunato 1, C. Sanges, G. Parrilli, D. Gallozzi, I. Vrbnjak 2, V. Gallo 1, D. Presciutti, Z. Bertoli 3, A. Goreta 2, D. Pica 1, G. Vassallo, M. Barela. All. Presciutti.

Arbitri: Castagnola e Piano.

Note – Parziali: 3-3, 4-2, 2-2, 3-4. Uscito per limite di falli Poli (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Vis Nova 5/9 e Salerno 6/13. Spettatori 150 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

ROUND SCUDETTO

RISULTATI

6^ Giornata – mercoledì 3 aprile 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – R.N. SAVONA 9-8

6^ Giornata – venerdì 5 aprile 2024

20:45 PALLANUOTO TRIESTE – PRO RECCO N e PN 7-13

6^ Giornata – sabato 6 aprile 2024

17:00 AN BRESCIA – TELIMAR Brescia – Centro Natatorio Mompiano

Riposa: DE AKKER TEAM

Classifica

1 PRO RECCO N E PN 54

2 R.N. SAVONA 46

3 AN BRESCIA* 37

4 C.C. ORTIGIA 1928 36

5 TELIMAR* 28

6 PALLANUOTO TRIESTE 24

7 DE AKKER TEAM* 17

* = una partita in meno

ROUND RETROCESSIONE

Risultati

6^ Giornata – venerdì 5 aprile 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO 12-11

6^ Giornata – sabato 6 aprile 2024

15:00 IREN GENOVA QUINTO – NUOTO CATANIA Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

19:00 SPAZIO R.N. CAMOGLI – C.N. POSILLIPO Chiavari (GE) – Piscina Comunale “M. Ravera”

Riposa: ASTRA NUOTO ROMA

Classifica

1 IREN GENOVA QUINTO 29

2 ASTRA NUOTO ROMA 21

3 C.N. POSILLIPO* 20

4 CHECK-UP R.N. SALERNO 16

5 NUOTO CATANIA* 16

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 14

7 SPAZIO R.N. CAMOGLI* 1

* = una partita in meno