Pallanuoto femminile, la finale di Champions League sarà Sabadell-Olympiacos

La Final Four della Champions League 2023-2024 di pallanuoto femminile ha visto andare in scena quest’oggi a Barcellona, in Spagna, le semifinali, che hanno decretato le due formazioni che domani andranno a contendersi la maggiore competizione europea per squadre di club.

Nel derby catalano il Sant Andreu ha ceduto per 9-14 all’Astralpool Sabadell, in un match spaccato in due dal Sabadell nel secondo quarto con un parziale di 3-6 e definitivamente chiuso nell’ultima frazione con l’1-4 che ha spento tutte le velleità di rimonta del Sant Andreu.

Nella seconda semifinale le elleniche dell’Olympiacos Pireo hanno regolato le catalane dell’Assolim Matarò per 16-12, in una sfida ribaltata dalle elleniche in 10′ a cavallo di terza e quarta frazione, con un parziale di 7-1 che ha portato lo score dal 7-8 al 14-9, con le catalane costrette ad alzare bandiera bianca.

FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE

Semifinali

20 aprile – 12:00 Barcellona, ESP Semifinale 1 CN SANT ANDREU – ASTRALPOOL CN SABADELL 9-14

20 aprile – 14:00 Barcellona, ESP Semifinale 2 OLYMPIACOS SFP – ASSOLIM CN MATARO 16-12

Finali

21 aprile – 12:00 Barcellona, ESP Finale 3° posto CN SANT ANDREU – ASSOLIM CN MATARO

21 aprile – 14:00 Barcellona, ESP Finale 1° posto ASTRALPOOL CN SABADELL – OLYMPIACOS SFP