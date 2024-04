Pallanuoto femminile, l’Astralpool Sabadell vince la Champions League! Sofia Giustini top scorer della finale!

La compagine catalana dell’Astralpool Sabadell vince la Champions League 2023-2024 di pallanuoto femminile: la Final Four disputata a Barcellona, in Spagna, assegna alla compagine iberica la maggiore competizione europea per squadre di club.

Nella finalissima l’Astralpool Sabadell regola con un netto 16-10 le elleniche dell’Olympiacos Pireo, unica formazione non catalana ad essere giunta alla Final Four. Il Sabadell dilata il gap con le greche a mano a mano nei primi tre quarti e poi gestisce nel finale: dopo il 2-1 della prima frazione, già a metà gara lo score recita 7-4. Nel terzo quarto il colpo del ko col parziale di 6-3 che porta il punteggio sul 13-7, infine amministrazione finale per il definitivo 16-10. L’azzurra Sofia Giustini è la top scorer del match con 5 reti (a segno in tutti i parziali).

Nel sfida per il terzo posto il derby catalano premia il Sant Andreu, che batte di misura il Matarò per 8-7, in una sfida giocata sempre sul filo dell’equilibrio e nella quale il vantaggio massimo è stato di due reti, sul 5-3 per il Sant Andreu a metà gara. Giù dal podio della Champions League, dunque, l’azzurra Silvia Avegno.

FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE

Semifinali

20 aprile – 12:00 Barcellona, ESP Semifinale 1 CN SANT ANDREU – ASTRALPOOL CN SABADELL 9-14

20 aprile – 14:00 Barcellona, ESP Semifinale 2 OLYMPIACOS SFP – ASSOLIM CN MATARO 16-12

Finali

21 aprile – 12:00 Barcellona, ESP Finale 3° posto CN SANT ANDREU – ASSOLIM CN MATARO 8-7

21 aprile – 14:00 Barcellona, ESP Finale 1° posto ASTRALPOOL CN SABADELL – OLYMPIACOS SFP 16-10