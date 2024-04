Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte vince la regular season della Serie A1

L’Ekipe Orizzonte vince la regular season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: nella penultima giornata le etnee passano per 9-11 in casa del Trieste e mantengono inalterato il vantaggio di +6 sulla Plebiscito Padova, che conferma il secondo posto battendo per 14-6 il Bogliasco.

Resta a -3 dalle patavine la SIS Roma, che vince in trasferta a Cosenza per 7-21: le capitoline conservano a loro volta tre punti di margine sulla coppia che si è formata al quarto posto composta da Trieste e Rapallo, con le liguri che agganciano le giuliane dopo aver vinto per 15-9 contro la Brizz Nuoto.

In coda colpo esterno della Locatelli Genova, che passa a Monza contro il Como Nuoto per 10-11 e scavalca le lariane in classifica: le liguri salgono ad 8 punti e si portano a +2 sulle rivali per evitare la retrocessione diretta in Serie A2.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

REGULAR SEASON – GIRONE DI RITORNO

8^ Giornata – sabato 20 aprile 2024

Risultati

13:30 PALLANUOTO TRIESTE – L’EKIPE ORIZZONTE 9-11

15:00 COMO NUOTO RECOARO – U.S. L. LOCATELLI GENOVA 10-11

15:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – S.I.S. ROMA 7-21

15:00 RAPALLO PALLANUOTO – BRIZZ NUOTO 15-9

15:00 C.S. PLEBISCITO PD – NETAFIM BOGLIASCO 1951 14-6

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 48

C.S. PLEBISCITO PD 42

S.I.S. ROMA 39

PALLANUOTO TRIESTE 36

RAPALLO PALLANUOTO 36

NETAFIM BOGLIASCO 1951 14

BRIZZ NUOTO 13

COSENZA PALLANUOTO 9

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 8

COMO NUOTO RECOARO 6