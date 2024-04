Pallanuoto, l’AN Brescia ci prova in Champions League, ma l’Olympiacos passa di misura alla Mompiano

Arriva un’altra sconfitta per l’AN Brescia nella terza partita del girone della Champions League di pallanuoto maschile. Restano a zero punti i ragazzi di Sandro Bovo che alla Mompiano, davanti al pubblico di casa, giocano una gran partita ma vengono battuti per 13-12 dall’Olympiacos.

La squadra di casa è trascinata da un Irving scatenato: lo statunitense mette a segno quattro reti su cinque tiri, ma non basta in una vera e propria battaglia in vasca.

I bresciani giocano alla pari metà gara con gli ellenici, poi tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo arriva il break della squadra ospite con un Vamos mostruoso che mette a segno tre reti consecutive.

Irving riporta sotto la squadra di Bovo, ma l’ultima rete, quella che riapre le speranze, arriva solo a 16” dal termine, tempo utile per gestire la situazione per i greci.