Orario Sonego-Fonseca oggi in tv, ATP Bucarest 2024: programma, canale, streaming

Dopo le sconfitte di Luca Nardi e Luciano Darderi, Lorenzo Sonego è l’unico azzurro rimasto in tabellone nel torneo di Bucarest. Il torinese, sesta testa di serie in Romania, avrà un debutto da prendere con le pinze contro la wild card Joao Fonseca.

Il tennista brasiliano si è messo in luce nel torneo di casa, quello di Rio De Janeiro, quando superò con un netto 6-0 6-4 Arthur Fils diventando il primo 2006 a vincere una partita di livello ATP. Qualche tifoso italiano più attento se lo ricorderà anche alle ultime ATP Finals: non partecipò, ma fu sparring partner di Jannik Sinner, oltre che di Carlos Alcaraz e di Daniil Medvedev.

Un match dunque da non sottovalutare per Lorenzo, che viene dal rocambolesco percorso a Montecarlo: dopo aver perso all’ultimo turno delle qualificazioni con Roberto Bautista Agut, è stato ripescato come lucky loser al posto di Carlos Alcaraz, battendo Felix Auger-Aliassime prima di cadere contro Ugo Humbert agli ottavi.

Il match tra Lorenzo Sonego e Joao Fonseca sarà il primo sul campo centrale di Bucarest, e inizierà alle 10.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky SPort Tennis o Sky Sport Uno; in diretta streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv, oltre che in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-FONSECA OGGI

Martedì 16 aprile

Primo match alle 10.00, Campo Centrale

Lorenzo Sonego (6) – Joao Fonseca (WC)

PROGRAMMA SONEGO-FONSECA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.