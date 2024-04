Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: programma, dove vederla, streaming

Tutto è pronto per il derby italiano dell’Eurolega di basket 2024! Oggi venerdì 5 aprile alle 20:30 il Forum di Assago sarà teatro della sfida tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna per la trentatreesima e penultima giornata della regular season 2023-2024.

I meneghini devono vincere assolutamente per cercare di mantenere ancora viva quella timida speranza di centrare i play-in, con l’EA7 Emporio Armani attualmente all’undicesimo posto con 14-18 di record al pari dello Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri che ha battuto i milanesi proprio la settimana scorsa. Coach Ettore Messina dovrà provare ad infondere fiducia nei suoi ragazzi per prevalere sugli acerrimi rivali vendicando così la sconfitta dell’andata.

La Virtus Bologna invece si è già assicurata l’accesso allo spareggio che vale la post-season in virtù del ko del Partizan Belgrado contro l’Olympiacos Pireo nell’ultimo turno disputato. Nonostante questo le V-nere vogliono prevalere sui padroni di casa per cancellare il ko in volata di venerdì scorso contro il Panathinaikos Atene ed interrompere la striscia negativa di sei partite senza successo, con i bolognesi attualmente in ottava piazza con 17-15 di score.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti di questo derby italiano di Eurolega!

