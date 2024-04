Basket femminile: il Besiktas batte i London Lions nella finale d’andata di EuroCup

Si è appena conclusa alla Besiktas Akatlar Arena di Istanbul la finale d’andata dell’EuroCup femminile tra le padrone di casa del Besiktas e le inglesi London Lions. Il match di ritorno, che assegnerà la coppa, verrà disputato mercoledì prossimo, 10 aprile, in Inghilterra. Ecco come è andata.

Avvio di match a dir poco blando, con le due formazioni che faticano a trovare tiri a canestro e Besiktas che senza entusiasmare piazza un primo parziale di 4-0 in 90 secondi di gioco. Servono, invece, tre minuti alle London Lions per sbloccarsi, ma la prima metà del quarto si chiude con un parziale di 6-2, che entusiasma se in campo c’è Jannik Sinner e non due squadre di basket. Si sblocca, finalmente, il match nella seconda metà del primo parziale, con le turche che continuano a fare le lepri e ad accelerare, ma inglesi che trovano la via del canestro con maggior costanza, anche se alla fine il Besiktas allunga e si va al primo stop sul 20-15.

Non cambia molto la musica nella prima metà del secondo quarto, con la squadra di casa che continua a gestire il vantaggio accumulato nei primi 10 minuti e le inglesi che faticano a restare in scia, aggrappate ai canestri di Holly Winterburn. Besiktas che, però, poco alla volta amplia il gap, tocca la doppia cifra di vantaggio e chiude la prima metà del quarto sul +12, con le London Lions che faticano di nuovo a trovare la via del canestro. Ancora una volta le inglesi cercano di limitare i danni nella seconda metà del quarto, questa volta provando ad alzare l’intensità in difesa, pur non aumentando le percentuali al tiro, e si va al riposo lungo con il Besiktas avanti 40-27.

Sull’onda lunga degli ultimi minuti del primo tempo, anche l’avvio di ripresa è improntato su ritmi blandi, diversi errori e London Lions che provano a riportarsi un po’ più vicine nel punteggio alle turche. Ma sono troppe le palle perse in cinque minuti di basket non certo spumeggiante, con un parziale di 3-4 per le inglesi. Così, alle turche basta semplicemente alzare un poco il ritmo per riallungare. Nel finale del quarto, però, una fiammata delle inglese, che con una tripla e un canestro della solita Winterburn e un canestro di Temi Fagbenle vanno all’ultimo stop in singola cifra di svantaggio col Besiktas avanti 51-43.

Un canestro di Fagbenle a inizio ultimo quarto significa -6 e match di fatto riaperto alla Besiktas Akatlar Arena di Istanbul. Ma, purtroppo per le inglesi, è solo un momento, perché subito le turche alzano il ritmo e si riportano velocemente in doppia cifra di vantaggio. Cercano le London Lions di non abdicare e, comunque, limitare al massimo i danni in ottica della doppia sfida. Si rifanno sotto, toccando nuovamente il -6 a circa metà parziale, ma Lazic da oltre l’arco riallunga per le padrone di casa. Continua, però, l’elastico tra le due squadre, anche se il gap non si riduce mai sotto i due possessi pieni di vantaggio per le turche e, così, alla fine, a chiudere il discorso è l’antisportivo fischiato a Katsiaryna Snytsina a 40″ dalla fine. Riallungano le padrone di casa, poi la stessa Snytsina di fa perdonare da oltre l’arco, e Besiktas che batte le London Lions 75-68.