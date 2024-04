Novara-Conegliano oggi in tv, orario gara-2 semifinale A1 volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 10 aprile (ore 19.00) si gioca Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. Si preannuncia grande spetatcolo al PalaIgor, dove le Zanzare proveranno a fermare l’inarrestabile corsa delle Pantere. Le Campionesse d’Italia hanno infatti vinto gara-1 con uno schiacciante 3-0 e andranno a caccia della vittoria anche in trasferta, in modo da chiudere i conti e qualificarsi all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. Le piemontesi proveranno a esaltarsi di fronte al proprio pubblico, cercando di infliggere la prima sconfitta stagionale alla corazzata veneta.

In caso di successo delle padrone di casa, tutto si deciderà alla bella di spareggio in programma nel fine settimana. Conegliano si affiderà alle fiondate dell’opposto Isabelle Haak, alle stoccate delle schiacciatrici Kelsey Robinson e Kathryn Plummer, alla regia di Joanna Wolosz, ai muri di Marina Lubian e Sarah Fahr, alle difese di Monica De Gennaro. Novara sarà soprattutto nelle mani delle attaccanti Marina Markova e Caterina Bosetti, oltre che delle centrali Anna Danesi e Cristina Chirichella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-CONEGLIANO OGGI

Mercoledì 10 aprile

Ore 19.00 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA NOVARA-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.