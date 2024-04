NBA, risultati della notte (13 aprile): ad Ovest tre squadre al primo posto. Che lotta per evitare il Play-In ad Est

Una notte NBA che ha visto scendere in campo tutte le squadre per il loro penultimo impegno della stagione regolare, con tantissime sfide importantissime per i piazzamenti Playoff e Play-In. Ancora tantissimi verdetti da scrivere, con una Western Conference ancora senza una numero uno, visto che ci sono in testa ben tre squadre con lo stesso record, ma anche nella Eastern la classifica è ancora tutta da scrivere dal secondo all’ottavo posto.

I Denver Nuggets per il momento buttano via il primo ad Ovest, perdendo una partita incredibile contro i San Antonio Spurs, che si impongono 121-120, rimontando uno svantaggio di 17 punti nel solo ultimo quarto. Una vittoria firmata dalla doppia doppia di Viktor Wembanyama (34 punti e 12 rimbalzi), ma decisivi nella rimonta sono i 21 punti di Sandro Mamukelashvili. Denver spreca tutto, sbagliando anche con Nikola Jokic (22 punti e 12 assist) il tiro della vittoria, e non bastano i 35 punti di Jamal Murray.

Al primo posto nella Western Conference ci sono ora gli Oklahoma City Thunder grazie al netto successo sui Milwaukee Bucks, privi dell’infortunato Giannis Antetokounmpo e di Damian Lillard. OKC ha vinto 125-107 con 23 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Si rivede in campo anche Danilo Gallinari, che firma 11 punti in 19 minuti di utilizzo.

OKC prima, Denver terza, mentre seconda con lo stesso record (56-25) c’è Minnesota. Sarà dunque l’ultima giornata a decretare chi chiudere al primo posto e i T’Wolves ci sperano ancora grazie alla vittoria in volata sugli Atlanta Hawks per 109-106 grazie soprattutto ad un Rudy Gobert da 25 punti e 19 rimbalzi. Da segnalare il ritorno in campo di Karl-Anthony Towns (11 punti in 27 minuti).

Restando sempre nella Western Conference, i New Orleans Pelicans (49-32) difendono il sesto posto (ultimo necessario per un posto diretto nei Playoff) grazie alla vittoria sul campo dei Golden State Warriors (45-36), che ora rischiano di giocare subito il primo turno del Play-In. Finisce 114-109 con i Pelicans trascinati dai 28 di CJ McCollum e dai 26 di Zion Williamson, mentre ai Warriors non bastano i 33 punti di Steph Curry, che ha fallito però la tripla del pareggio.

Coinvolti in questa lotta ci sono anche Phoenix (48-33), Los Angeles Lakers (46-35) e Sacramento (45-36). Proprio Suns e Kings si sono affrontati nella notte, con il successo di Phoenxi per 108-107 grazie al libero di Nurkic ad otto secondi dalla fine. Phoenix guidata dai 28 punti di Kevin Durant, mentre a Sacramento non basta un Domantas Sabonis da 25 punti e 12 rimbalzi. Al momento Phoenix è settima, Sacramento nona e i Lakers sono invece ottavi con il successo 123-120 sul campo dei Memphis Grizzlies con 37 punti di LeBron James e un Anthony Davis da 36 punti e 14 rimbalzi.

Anche nella Eastern Conference è ancora tutto da scrivere. L’unica certezza è il primo posto di Boston, che ha battuto, lasciando a riposo tutti i big, 131-98 gli Charlotte Hornets (31 punti e 11 assist di Payton Pritchard). Detto della sconfitta di Milwaukee, i Bucks vengono raggiunti da New York (stesso record 49-32) e si giocheranno il secondo posto all’ultima giornata. Knicks vittoriosi 111-107 contro i Brooklyn Nets con 30 punti di Jalen Brunson.

In corsa per il secondo posto anche i Cleveland Cavaliers (48-33), che superano gli Indiana Pacers (46-35) per 129-120 con 33 punti di Donovan Mitchell. I Pacers sono così raggiunti dai Philadelphia 76ers (46-35) alla loro settima vittoria consecutiva. Joel Embiid domina nel 125-113 sugli Orlando Magic con 32 punti e 13 rimbalzi. Ora Sixers, Magic e Pacers sono tutte con lo stesso record e si giocheranno il quinto, sesto e settimo posto all’ultima giornata. Condannati al Play-In sembrano essere i Miami Heat (45-36), nonostante il successo 125-103 sui Toronto Raptors.

Già sicura del quinto posto Dallas perde 107-89 contro i Detroit Pistons in una partita in cui ha lasciato fuori tutte le sue stelle. Cadono anche i Los Angeles Clippers contro gli Utah Jazz (109-110). Vittorie poi di Chicago su Washington (129-127) e di Houston su Portland (116-107).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 125-113

Washington Wizards – Chicago Bulls 127-129

Boston Celtics – Charlotte Hornets 131-98

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 129-120

New York Knicks – Brooklyn Nets 111-107

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 120-123

Miami Heat – Toronto Raptors 125-103

Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks 109-106

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 125-107

San Antonio Spurs – Denver Nuggets 121-120

Dallas Mavericks – Detroit Pistons 89-107

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 109-114

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 107-116

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 109-110

Sacramento Kings – Phoenix Suns 107-108