NBA Playoff 2024: Pacers e Mavericks avanti, Timberwolves vicini a chiudere la serie

Conclusa una nuova notte di playoff NBA, con tre serie in scena. E, se per due la questione sembra essere ancora più che aperta, per una di esse tutto sembra essere destinato alla conclusione. Questo in attesa di un fine settimana realmente di fuoco, che vedrà di nuovo tutte le serie impegnate.

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 121-118 (Serie 2-1 Indiana)

Costa cara la perdurante assenza di Giannis Antetokounmpo ai Bucks, che si ritrovano a finire in svantaggio nella serie al Galibridge Fieldhouse nonostante un eccezionale Khris Middleton da 42 punti e 10 rimbalzi. Per i Pacers contano i 29 di Myles Turner, come anche la tripla doppia di Tyrese Haliburton da 18 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, ma conta soprattutto la capacità di gestire una partita che, nel finale, vede Milwaukee mettere anche il naso avanti dopo aver avuto svantaggi importanti per tutto il tempo. Si rende necessario un overtime dopo il 111-111 dei 48 minuti regolamentari, e lì si verificano momenti spettacolari. Nesmith segna da tre, gli risponde Middleton, poi Haliburton s’inventa in entrata un decisivo gioco da tre punti che, stavolta, Middleton non riesce a replicare.

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 101-90 (Serie 2-1 Dallas)

Il secondo quarto da 36-18, di fatto, è il fattore decisivo nel 2-1 messo insieme dai Mavericks per festeggiare l’approdo a Dallas della serie. Luka Doncic c’è, si vede e sfiora la tripla doppia (22-10-9), con rilevante aiuto da parte di Kyrie Irving (21) e, dalla panchina, di Derek Lively II (13). Dall’altra parte i protagonisti sono quello atteso (James Harden) e quello un po’ meno atteso (Norman Powell), entrambi con 21 punti e seguiti dai 19 e 8 rimbalzi di Ivica Zubac. Giornata no sia per Kawhi Leonard (9) che per Paul George (7).

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 109-126 (Serie 3-0 Minnesota)

Nettissimo il risultato con cui Minnesota prenota, senza ombra alcuna di dubbio, il superamento del primo turno. Decisivi due fattori: un grande terzo quarto da 36 punti (a 20) e i 36 punti (di nuovo) di Anthony Edwarrds, che si associano alle doppie doppie di Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns (19-14 e 18-13). Sette gli uomini in doppia cifra, mentre dall’altra parte non bastano i 28, 25 e 23 di Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker rispettivamente.