NBA, i risultati della notte (3 aprile): Boston miglior record della lega, Toronto peggior sconfitta di sempre. Milwaukee traballa, Flynn ne firma 50

L’ultima nottata NBA ci dice che i Boston Celtics sono la squadra migliore della Lega, almeno in regular season. La squadra di Joe Mazzulla è ormai sicura di avere il miglior record stagionale grazie al successo netto sugli Oklahoma City Thunder per 135-100, salendo a 60-16 con sei partite ancora da giocare: nessuno come loro con Minnesota, Denver e proprio OKC che non possono più riprenderli. Decisivo un parziale nell’ultimo quarto di 42-17, 74 punti sono del trittico Porzingis (27+12)-Tatum (24)-Brown (23).

Dietro Boston, ad Est, è una situazione parecchio caotica. Sorprendente sconfitta casalinga per i Milwaukee Bucks contro i Memphis Grizzlies, tra i peggiori della lega ma spinti dai 35 di Jaren Jackson Jr; per Antetokounmpo e soci la cura Doc Rivers sembra non aver portato troppi benefici. E le pretendenti al loro secondo posto spiccano: i Cleveland Cavaliers falliscono l’aggancio perdendo fuori casa contro i Phoenix Suns (40 per Booker e 32 di Durant), mentre i 32 di Paolo Banchero trascinano Orlando alla vittoria 108-117 sui New Orleans Pelicans (terzo ko in fila): per i Magic la seconda piazza è lontana due partite.

Successo importante anche per Atlanta, che con la tripla doppia di Jalen Johnson (28 punti, 14 rimbalzi, 11 assist) mette sotto chiave il posto play-in superando i Detroit Pistons in versione tanking selvaggio (fuori sia Cunningham che Fontecchio) ma trovando protagonista inatteso Malachi Flynn, giocatore da poco più di cinque di media e che firma il proprio career high a quota 50, mentre i Brooklyn Nets fanno uno scherzetto agli Indiana Pacers per 115-111, al momento settimi con cinque partite da giocare ma con New York e soprattutto Miami ancora alla portata. Anche perché nella prima partita di spareggio al momento si affronterebbero i Philadelphia 76ers, e Joel Embiid è tornato in auge.

A ovest è degno di nota il largo successo dei Minnesota Timberwolves sui derelitti Toronto Raptors, che non hanno più nulla da chiedere alla stagione ma prendendosi la peggior sconfitta della storia della franchigia per 133.85. Altra solita, grande partita di Anthony Edwards con 28 punti e 5/12 da tre punti, dalla panchina trova soddisfazione anche Luka Garza con 16 punti in nemmeno 10 giri di orologio. Terza vittoria in fila per i Los Angeles Lakers, che faticano più del previsto con i Washington Wizards ma si impongono con i 25 punti di LeBron James e la doppia doppia da 35-18 di Anthony Davis, mentre nel successo dei bassifondi dei Portland Trail Blazers sugli Charlotte Hornets arriva una delle prime prove convincenti della terza scelta assoluta Scoot Henderson: 22 punti, 10 assist e 9/16 dal campo.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (4 APRILE)

Washington Wizards-Los Angeles Lakers 120-125

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 86-89

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 115-111

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 135-100

Atlanta Hawk-Detroit Pistons 121-113

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 108-117

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors 133-85

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies 101-111

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers 122-101