MX2, Simon Laengenfelder vince gara-2 in Trentino, fantastico podio per Bonacorsi, sesto Adamo

Si chiude il Gran Premio del Trentino a Pietramurata per quanto riguarda la MX2: Simon Laengenfelder (GASGAS) ha fatto sua gara-2 in una manche dominata in lungo e in largo. Lo svizzero non ha mai avuto problemi, ha preso la testa all’inizio e ha chiuso con quasi dieci secondi di vantaggio sul resto della concorrenza.

In seconda posizione è arrivato infatti il belga Liam Everts, staccato di 9″4 dal vincitore. Una gara piuttosto serena anche per lui, con la piazza d’onore che non è mai stata in discussione, così come la lotta per la vittoria non è mai stata cosa veramente concreta.

Una buonissima gara invece per quanto riguarda gli italiani: Andrea Bonacorsi ha chiuso in terza posizione a sorpresa con la sua Yamaha, a 13″6 di ritardo da Laengenfelder. Un’ottima prova per il bergamasco che in casa ha realizzato quella che è finora la gara migliore della carriera nel Mondiale. Sesta posizione per un Andrea Adamo ancora non brillantissimo: aveva sbagliato la partenza in gara-1 e ancora non è riuscito ad avere il passo per fare un grande risultato. Ottava posizione invece per Kay de Wolf, leader del Mondiale.

De Wolf che rimane comunque ampiamente in testa alla classifica generale con 213 punti, mentre Laengenfelder si issa a 187 dopo questo successo. Andrea Adamo è in quinta posizione e scivola a 74 punti dall’olandese al comando, mentre Bonacorsi, con questo piazzamento di prestigio, sale in 12esima posizione a 83 punti complessivi.

CLASSIFICA GARA-2 MX2 GP TRENTINO

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:31.370 18 0:00.000 0:00.000 1:50.590 8 51.108

2 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 35:41.353 18 0:09.983 0:09.983 1:51.414 3 50.73

3 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 35:44.987 18 0:13.617 0:03.634 1:51.855 9 50.53

4 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:50.754 18 0:19.384 0:05.767 1:52.054 8 50.44

5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 35:53.325 18 0:21.955 0:02.571 1:52.040 5 50.446

6 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:59.054 18 0:27.684 0:05.729 1:51.830 5 50.541

7 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 36:03.258 18 0:31.888 0:04.204 1:51.776 5 50.565

8 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:14.277 18 0:42.907 0:11.019 1:50.928 11 50.952

9 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 36:20.033 18 0:48.663 0:05.756 1:51.938 3 50.492

10 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 36:26.729 18 0:55.359 0:06.696 1:52.932 4 50.048

11 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 36:34.774 18 1:03.404 0:08.045 1:52.566 10 50.211

12 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM Kawasaki 36:47.492 18 1:16.122 0:12.718 1:53.806 2 49.663

13 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:54.141 18 1:22.771 0:06.649 1:52.682 1 50.159

14 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 36:55.700 18 1:24.330 0:01.559 1:54.552 5 49.34

15 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Fantic 37:08.055 18 1:36.685 0:12.355 1:54.971 7 49.16

16 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 37:16.460 18 1:45.090 0:08.405 1:55.877 4 48.776

17 451 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 37:24.102 18 1:52.732 0:07.642 1:55.500 6 48.935

18 67 Martinez, Yago ESP RFME TM 35:39.540 17 1 lap 1 lap 1:56.253 4 48.618

19 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GASGAS 35:53.034 17 1 lap 0:13.494 1:56.012 5 48.719

20 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 36:00.351 17 1 lap 0:07.317 1:57.584 12 48.068

21 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 36:11.405 17 1 lap 0:11.054 1:58.278 8 47.786

22 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 36:22.294 17 1 lap 0:10.889 1:58.400 5 47.736

23 171 Bennati, Morgan ITA FMI Kawasaki 36:32.349 17 1 lap 0:10.055 1:58.819 6 47.568

24 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda 36:40.898 17 1 lap 0:08.549 1:59.073 5 47.467

25 511 Krug, Jan GER DMSB Husqvarna 36:42.636 17 1 lap 0:01.738 1:59.894 7 47.142

26 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF Honda 36:43.148 17 1 lap 0:00.512 1:57.895 3 47.941

27 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 36:46.824 17 1 lap 0:03.676 1:59.022 2 47.487

28 49 Dusi, Mattia ITA FMI KTM 37:29.099 17 1 lap 0:42.275 2:01.315 3 46.589

29 414 Brix, Oscar DEN DMU KTM 35:56.475 16 2 laps 1 lap 2:00.715 5 46.821

30 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 27:40.434 13 5 laps 3 laps 1:56.289 4 48.603

31 338 Olsson, Filip SWE SVEMO KTM 24:45.562 11 7 laps 2 laps 1:58.904 8 47.534

32 22 Braceras, David ESP RFME Fantic 10:02.008 4 14 laps 7 laps 1:55.874 2 48.777