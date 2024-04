MX2, Andrea Adamo scalda i motori per la prima tappa italiana, sfida a Kay de Wolf

Dopo le prime due tappe della stagione, finalmente l’Italia sarà protagonista del Mondiale Motocross 2024. Finora si è corso in Argentina e in Spagna e ora si approda sulla pista di Riola Sardo per inaugurare una doppietta tutta italiana prima della tappa trentina di Pietramurata.

La pista di Riola, caratterizzata dal fondo sabbioso, promette di mettere alla prova le abilità di guida dei partecipanti: è una pista particolarmente dura e selettiva. Nella MX2 sta comandando l’olandese Kay de Wolf, che ha iniziato l’anno con una continuità straordinaria: secondo posto in gara-1 e vittoria in gara-2 in Argentina, vittoria in gara-1 e secondo posto in gara-2 in Spagna. Sono già 113 i punti accumulati.

Subito dopo c’è lo svizzero Simon Laengenfelder, a 12 punti dalla vetta. L’elvetico si è preso la soddisfazione di vincere la prima manche della stagione in Argentina ed è sceso dal podio solo in gara-2 in Patagonia, quando è giunto quarto. Chi sta salendo di colpi, invece, è il campione del mondo in carica Andrea Adamo.

Il siciliano non ha mostrato un grandissimo feeling con la moto, ma ha saputo tirar fuori una gara-2 da autentico fuoriclasse in Spagna, salendo così al terzo posto del Mondiale, a soli 31 punti dalla vetta. Cercheranno di mettersi in luce anche Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi: il loro obiettivo è entrare in top 10.