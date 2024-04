MotoGP, Pedro Acosta: “Bello salire sul podio, ma il secondo posto in classifica al momento non è importante”

Pedro Acosta ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race del GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il padrone di casa si è reso artefice di una buona prova, resistendo alle insidie dell’asfalto di Jerez De La Frontera che ha fatto cadere la maggior parte dei piloti big coinvolti.

L’iberico nello specifico ha rimediato un gap di +2.970 rispetto al vincitore Jorge Martin, piazzandosi alle spalle della Yamaha di Fabio Quartararo. Un risultato inaspettato per il team della GasGas, al momento secondo nella classifica generale con 63 punti, a 29 lunghezza da Matin. Pazzo di gioia, una volta arrivato nella zona interviste il nativo di Mazarròn ha commentato quanto fatto:

“Davvero sono secondo in classifica? – Ha chiesto Acosta – Sapevamo di non avere passo; è stata dura partire decimo ma ho fatto bene, ho sorpassato alcuni avversari tra cui Diggia; poi le condizioni che c’erano alla curva 5 e 6, dove c’era una chiazza di bagnato, hanno peggiorato le cose perché era difficile non perdere il posteriore lì. Siamo sempre più vicini al nostro obiettivo“.

Acosta ha poi chiosato: “Essere secondo a questo punto del Campionato non è importatane, salire sul podio davanti a questi piloti è però davvero fantastico“.