MotoGP, Marc Marquez: “L’infortunio mi ha portato a dubitare di me stesso. Ora mi sto divertendo”

“L’approdo in Ducati mi ha portato fuori dalla mia zona di comfort, ma sento che mi sto divertendo con una molto molto competitiva”, parole e musica di Marc Marquez al sito motorsport.com: lo spagnolo 8 volte campione del mondo, classe 1993, nonostante la caduta quando era in testa al GP delle Americhe ad Austin, si sente carico per il resto della stagione.

Poi, interpellato sullo “strano” rinnovo di Quartararo con una Yamaha assolutamente non competitiva, Marquez ha affermato: “Non ha attraversato un periodo come quello che ho vissuto io, con un infortunio molto importante che mi ha portato addirittura a dubitare di me stesso. Questo è fondamentale”.

“Quando sei in un progetto – prosegue – in cui ti è stato dato molto e ti viene promesso di più, è normale avere quella pazienza e quella fiducia. Bisogna avere fiducia e anche fortuna, perché tutti gli ingegneri lavorano sodo. La fortuna sta nel fatto che trovino la chiave che si traduce in una moto competitiva”.

Dopo tre weekend di gare, Marc Marquez è ottavo nel Mondiale a 36 punti, mentre Fabio Quartararo è dodicesimo a 19 punti. In testa invece c’è Jorge Martin, primo con 80 punti.