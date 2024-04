MotoGP, GP Spagna 2024. Sarà una gara da ‘Tutti contro tutti’ dopo la Sprint “loca”

Alle ore 14.00 odierne si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Jerez de la Frontera, dove andrà in scena l’edizione 2024 del Gran Premio di Spagna valida per il Mondiale di MotoGP. C’è grande curiosità attorno alla gara “lunga” dopo quanto visto nella Sprint loca di sabato pomeriggio, caratterizzata da cadute a raffica.

Il successo abbrancato da Jorge Martin vale molto più dei 12 punti incamerati nel Mondiale, poiché rappresenta una sorta di dichiarazioni a reti unificate in merito alla propria forza. Il venticinquenne madrileno è stato l’unico pretendente al titolo a non scivolare (a meno di non considerare già anche Pedro Acosta un candidato all’Iride…), imponendosi autorevolmente nella prova dimezzata.

Tutti gli altri aspiranti a scendere in pista portando sulla carena il numero 1 nel 2025 hanno invece dovuto incassare un capitombolo, a cominciare da chi il #1 lo detiene, ovverosia Francesco Bagnaia. Il suo caso è differente rispetto a quello di tutti gli altri, poiché la caduta è stata figlia di uno sfortunato contatto con Marco Bezzecchi, generato da un’entrata quantomeno ottimista di Brad Binder.

Indipendente dalla differente dinamica che ha spinto Pecco nella ghiaia, il ritardo da Martin comincia a farsi sensibile, perché 42 punti rappresentano già un “break” di svantaggio (ogni weekend ne conferisce un massimo di 37). Il discorso vale però per tutti i cosiddetti top rider, ognuno dei quali insegue a distanza l’alfiere del Team Pramac.

Insomma, aspettiamoci un GP da tutti contro tutti, perché in tanti correranno letteralmente con il coltello tra i denti, a cominciare da Marc Marquez, finito per la seconda volta consecutiva a terra proprio poco dopo aver preso il comando delle operazioni. In questo caso ci sono però forti attenuanti, a differenza di quanto avvenuto ad Austin.

Nel mezzo di questo clima da todos contra todos c’è, per il momento, un unico punto fermo. I suoi connotati sono chiari e ha l’opportunità di tirare un altro schiaffo morale al resto del gruppo dopo aver primeggiato ieri pomeriggio.