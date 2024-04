MotoGP, orari warm-up e gara GP Spagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domenica 28 aprile il circuito “Angel Nieto” di Jerez de la Frontera ospiterà il Gran Premio di Spagna 2024, valevole come quarto appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP si preannuncia una giornata particolarmente vibrante, anche a causa di una griglia di partenza condizionata da una qualifica bagnata e quindi che non rispecchia appieno i valori in campo sull’asciutto.

Riflettori puntati sul padrone di casa spagnolo Marc Marquez, che scatterà dalla pole position (per la prima volta su una Ducati) e proverà sicuramente a ritornare sul gradino più alto del podio davanti al suo pubblico. Prima fila completata da un redivivo Marco Bezzecchi (tutto da valutare sull’asciutto e sulla lunga distanza) e dal leader della generale Jorge Martin. In ottica iridata dovranno rimontare invece i vari Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Pedro Acosta e Maverick Viñales.

Le tre gare del Motomondiale a Jerez de la Frontera verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SPAGNA MOTOGP 2024

Domenica 28 aprile

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.00, di Moto2 alle 15.15 e di MotoGP alle 17.05.