MotoGP, GP Americhe 2024. Maverick Viñales ha un appuntamento con la Storia. Si presenterà in tempo?

Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP, terzo atto della stagione 2024, prenderà il via alle ore 21.00 europee odierne. Il tracciato di Austin sarà teatro della gara vera e propria, quella lunga, dopo che la Sprint disputatasi nella giornata di sabato ha premiato Maverick Viñales, come era già avvenuto in Portogallo.

Top Gun, per l’occasione texana tramutatosi in Batman in virtù di una riuscitissima operazione commerciale, sinora ha raccolto le briciole alla domenica. Alla luce della competitività mostrata nel Circuit of the Americas, sarebbe un peccato non riuscire a concretizzare l’altissimo potenziale della RS-GP in terra statunitense.

Tutto, oggi, ruota attorno a Viñales. È lui l’uomo del giorno, colui il quale può scrivere la storia. Il ventinovenne catalano non vince da tre anni abbondanti (GP Qatar 2021) quando era ancora in sella a una Yamaha. Quella di Lusail è stata l’ultima delle 8 affermazioni con la Casa di Iwata. Non bisogna inoltre dimenticare come in precedenza ne fosse arrivata una con la Suzuki.

Maverick parte per scrivere la storia e diventare il primo centauro a vincere con tre marchi differenti nell’epoca della MotoGP. Ci sono riusciti in pochi ai tempi della 500cc, ma da quando la top-class ha affrontato la metamorfosi che le ha conferito l’attuale fisionomia (2002), nessuno è passato per primo sotto la bandiera a scacchi a bordo di tre mezzi diversi. Neppure Valentino Rossi, che ha “bucato” con Ducati.

C’è davvero tanto in ballo oggi per Viñales e, incidentalmente, per l’Aprilia. Come detto, i favori del pronostico sono tutti per l’incostante catalano e la Casa di Noale. Se non dovessero esserci magagne di carattere meccanico (o una di quelle eclissi che troppo spesso hanno condizionato in negativo il rendimento dello spagnolo), ci sarà modo di assistere a un avvenimento inedito.