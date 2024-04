MotoGP, Enea Bastianini: “Arrivo con fiducia all’appuntamento di Austin, sarà un GP molto combattuto”

Ritrovare le sensazioni giuste. Enea Bastianini ha iniziato il proprio percorso nel Mondiale 2024 di MotoGP con questo spirito. Il pilota romagnolo della Ducati ufficiale, reduce da un 2023 costellato da cadute e infortuni, sta mettendo insieme i pezzi del puzzle e il secondo posto nel GP del Portogallo, secondo appuntamento del campionato, è stato un segnale.

Bastianini, dunque, si avvicina al fine-settimana di Austin (Stati Uniti) con fiducia. Sui saliscendi del circuito del Texas, Enea ha saputo in passato fare la differenza, ricordando l’affermazione in sella alla Ducati del Team Gresini del 2022. L’anno passato, a causa dei problemi fisici citati, non aveva potuto prendere parte a questo fine-settimana e quindi gli stimoli non mancano per dare il 100%.

“Sono contento di tornare in America dove lo scorso anno non avevo potuto correre a causa dell’infortunio alla spalla. Il COTA è una pista che mi piace molto e dove ho dei bei ricordi del 2022, quando ho ottenuto la mia seconda vittoria in MotoGP, la mia preferita di quell’anno”, ha raccontato il centauro italiano (fonte: sito ufficiale della Ducati).

“Dopo l’ultimo fine-settimana in Portogallo, arrivo ad Austin motivato e fiducioso. Mi aspetto un GP molto combattuto, ma siamo pronti: arriviamo con un buon set-up di base e sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per poter migliorare; perciò, puntiamo ad essere di nuovo tra i protagonisti del fine settimana“, ha aggiunto Bastianini.