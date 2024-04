MotoGP, Bagnaia si improvvisa dj dopo la vittoria a Jerez! – VIDEO

“Pecco” DJ festeggia la vittoria a Jerez De La Frontera a suon di techno. Proprio così: in coda alla cerimonia di premiazione che lo ha incoronato vincitore del GP di Spagna dopo una battaglia titanica prima con Martin e poi con Marquez, Francesco Bagnaia ha intrattenuto addetti e lavori e pubblico mettendosi dietro il CDJ del disc-jockey.

Nello specifico il centauro della Ducati si è avvicinato alla DJ Indira Paganotto, la cui postazione era situata proprio sotto il podio, affiancandosi a lei durante un brano di genere marcatamente techno. Da qui il piemontese ha giocato con la consolle, divertendo Marc Marquez, Marco Bezzecchi (rispettivamente secondo e terzo) e il folto gruppo di tecnici.

Non è la prima volta che “Pecco” si lancia in situazioni del genere. Qualcosa di simile era infatti accaduta lo scorso giugno, in occasione del GP del Mugello.

Riviviamo allora il momento in cui Bagnaia ha preso il comando della festa a Jerez De La Frontera.

IL VIDEO DI BAGNAIA DJ AL GP DELLA SPAGNA