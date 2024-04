Motocross, Prado vince gara-2 e conquista il GP del Trentino in MXGP. Fuori dal podio gli altri big

Jorge Prado rimedia in extremis ad un weekend cominciato in salita (17° in qualifica per un problema tecnico, 3° in gara-1) e piazza il colpo del campione quando più conta, dominando la seconda manche sulla pista “Ciclamino” di Pietramurata e vincendo il Gran Premio del Trentino 2024, valevole come quarto round stagionale del Mondiale MXGP.

Il fenomeno spagnolo della GasGas cala dunque il poker, aggiudicandosi il quarto GP consecutivo in avvio di campionato e conservando la tabella rossa di leader della generale. In gara-2 il podio è stato completato dalla Yamaha dell’olandese Calvin Vlaanderen e dalla Kawasaki dello svizzero Jeremy Seewer, rispettivamente 2° e 3° a 4″ e 7″ dalla vetta.

Delusione per lo sloveno Tim Gajser, quarto con la sua Honda non riuscendo a regalare una grande gioia ai suoi tanti tifosi presenti come sempre ad Arco di Trento, mentre il francese Romain Febvre ha sprecato una buona chance cadendo mentre stava provando ad insidiare la prima posizione di Prado e chiudendo quinto con la sua Kawasaki. Settimo invece l’olandese Jeffrey Herlings sulla KTM. Un solo azzurro in zona punti, con il 15° posto della wild card Emilio Scuteri.

In classifica generale, Prado resta leader portandosi a quota 219 punti con un vantaggio di 13 punti su Gajser, 45 su Febvre e 55 su Herlings.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP TRENTINO MXGP 2024

1 1 Prado, Jorge ESP GAS 35:03.990 18 1:49.156 6 1:54.252 1:51.533 1:50.566 0:31.875 0:28.277 0:26.047 0:28.053 Finish

2 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:06.041 18 0:02.051 0:02.051 1:49.850 9 1:52.558 1:51.480 1:51.150 0:31.632 0:28.094 0:25.376 0:27.456 Finish

3 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 35:11.932 18 0:07.942 0:05.891 1:50.091 9 1:54.558 1:51.111 1:51.961 0:31.898 0:28.841 0:25.918 0:27.901 Finish

4 243 Gajser, Tim SLO HON 35:15.797 18 0:11.807 0:03.865 1:49.968 4 1:55.570 1:51.909 1:51.952 0:31.896 0:28.823 0:26.060 0:28.791 Finish

5 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:22.570 18 0:18.580 0:06.773 1:50.030 9 1:59.448 1:52.666 1:52.345 0:32.306 0:29.476 0:27.631 0:30.035 Finish

6 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:34.137 18 0:30.147 0:11.567 1:50.350 4 1:56.789 1:53.090 1:50.919 0:32.695 0:29.143 0:26.427 0:28.524 Finish

7 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:50.653 18 0:46.663 0:16.516 1:49.845 8 2:02.649 1:56.788 1:52.363 0:34.698 0:30.642 0:27.041 0:30.268 Finish

8 6 Paturel, Benoit FRA YAM 36:00.317 18 0:56.327 0:09.664 1:52.112 3 1:59.088 1:54.421 1:54.220 0:32.681 0:29.482 0:27.512 0:29.413 Finish

9 92 Guillod, Valentin SUI HON 36:04.356 18 1:00.366 0:04.039 1:52.283 5 1:56.746 1:54.887 1:53.128 0:33.148 0:29.568 0:26.217 0:27.813 Finish

10 41 Jonass, Pauls LAT HON 36:05.977 18 1:01.987 0:01.621 1:51.893 11 1:55.357 1:55.270 1:54.649 0:32.239 0:29.164 0:26.277 0:27.677 Finish

11 253 Pancar, Jan SLO KTM 36:12.334 18 1:08.344 0:06.357 1:52.214 10 1:57.685 1:54.104 1:53.108 0:31.950 0:29.364 0:26.701 0:29.670 Finish

12 24 Horgmo, Kevin NOR HON 36:16.299 18 1:12.309 0:03.965 1:52.463 2 2:04.333 1:54.397 1:54.232 0:32.594 0:28.688 0:26.217 0:36.834 Finish

13 919 Watson, Ben GBR BET 36:17.368 18 1:13.378 0:01.069 1:51.972 10 1:58.002 1:54.442 1:55.053 0:32.900 0:29.637 0:26.221 0:29.244 Finish

14 189 Bogers, Brian NED FAN 36:35.999 18 1:32.009 0:18.631 1:53.818 11 1:59.584 1:55.742 1:55.752 0:34.041 0:29.842 0:26.478 0:29.223 Finish

15 228 Scuteri, Emilio ITA HON 36:47.232 18 1:43.242 0:11.233 1:53.891 10 1:57.287 1:57.976 1:57.770 0:32.546 0:29.780 0:27.040 0:27.921 Finish

16 71 Spies, Maximilian GER KTM 36:48.543 18 1:44.553 0:01.311 1:54.972 3 1:55.968 1:56.270 1:56.901 0:32.094 0:29.377 0:26.904 0:27.593 Finish

17 161 Östlund, Alvin SWE HON 36:49.132 18 1:45.142 0:00.589 1:54.434 4 1:55.879 1:55.852 1:56.423 0:32.767 0:28.957 0:26.759 0:27.396 Finish

18 226 Koch, Tom GER KTM 37:09.344 18 2:05.354 0:20.212 1:52.961 10 2:53.771 1:55.853 1:53.562 1:03.419 0:33.821 0:37.812 0:38.719 Finish

19 37 Edberg, Tim SWE HON 35:04.747 17 -1 lap 1:54.032 1 2:01.799 1:55.843 1:56.447 0:33.006 0:30.014 0:27.748 0:31.031 Finish

20 17 Toendel, Cornelius NOR KTM 35:08.280 17 0:03.533 0:03.533 1:55.257 5 1:59.582 1:55.432 1:56.199 0:33.513 0:29.851 0:27.519 0:28.699 Finish

21 224 Teresak, Jakub CZE HUS 35:11.006 17 0:06.259 0:02.726 1:55.155 10 1:59.429 1:57.145 1:55.888 0:33.481 0:30.759 0:27.322 0:27.867 Finish

22 811 Sterry, Adam GBR KTM 35:29.038 17 0:24.291 0:18.032 1:54.521 10 1:58.153 1:59.529 2:05.362 0:33.213 0:29.841 0:27.198 0:27.901 Finish

23 142 Haavisto, Jere FIN KTM 35:36.530 17 0:31.783 0:07.492 1:54.053 2 2:01.523 1:56.790 1:57.321 0:32.820 0:29.562 0:29.407 0:29.734 Finish

24 87 Brumann, Kevin SUI HUS 35:55.449 17 0:50.702 0:18.919 1:54.797 2 2:05.315 2:02.293 2:00.369 0:33.825 0:32.027 0:27.980 0:31.483 Finish

25 128 Monticelli, Ivo ITA BET 36:07.437 17 1:02.690 0:11.988 1:53.797 10 2:08.454 1:59.820 2:02.031 0:34.105 0:33.331 0:28.615 0:32.403 Finish

26 499 Alberio, Emanuele ITA KAW 36:31.742 17 1:26.995 0:24.305 1:57.270 2 2:07.320 2:10.141 2:06.848 0:36.952 0:32.120 0:28.871 0:29.377 Finish

27 60 Nagy, Anton SWE YAM 36:37.044 17 1:32.297 0:05.302 1:56.852 3 2:02.940 2:03.587 2:04.727 0:34.401 0:30.519 0:27.882 0:30.138 Finish

28 644 Guarise, Ismaele ITA KTM 36:42.273 17 1:37.526 0:05.229 1:57.930 4 2:06.501 2:03.516 2:01.299 0:35.464 0:31.098 0:28.594 0:31.345 Finish

29 991 Scheu, Mark GER HUS 36:45.776 17 1:41.029 0:03.503 1:57.561 3 2:06.433 2:04.792 2:01.861 0:35.183 0:32.832 0:28.666 0:29.752 Finish

30 517 Gifting, Isak SWE YAM 33:00.398 16 -2 laps 1:54.024 12 1:55.109 1:55.945 1:55.921 0:32.014 0:29.044 0:26.044 0:28.007 Finish

31 333 Borz, Luca ITA HON 35:25.253 16 2:24.855 2:24.855 1:59.291 3 2:17.883 2:12.639 2:10.725 0:36.816 0:34.967 0:30.339 0:35.761 Finish

32 311 Dal Bosco, Mirko ITA KTM 35:46.015 16 2:45.617 0:20.762 2:00.167 2 2:05.508 2:12.530 2:14.510 0:34.735 0:32.042 0:28.665 0:30.066 Finish

33 365 Skovgaard, Nikolaj DEN KTM 35:47.297 16 2:46.899 0:01.282 2:01.362 5 2:04.839 2:07.851 2:10.389 0:35.450 0:31.678 0:28.269 0:29.442 Finish

34 90 Trache, Justin GER YAM 37:10.254 16 4:09.856 1:22.957 2:01.094 4 2:12.817 2:15.301 2:29.026 0:36.687 0:33.639 0:30.776 0:31.715 Finish

35 223 Tropepe, Giuseppe ITA HON 19:40.838 9 -9 laps 1:54.795 3 2:01.932 2:01.927 2:01.943 0:34.157 0:29.634 0:27.669 0:30.472 Finish

36 430 Charlier, Christophe FRA HON 16:45.820 7 -11 laps 1:57.406 3 2:49.823 1:58.623 1:58.244 0:32.982 0:54.787 0:49.426 0:32.628 Finish

37 397 Pasqualini, Yuri ITA HON 14:30.391 6 -12 laps 1:56.967 5 2:40.391 1:56.967 1:58.534 0:32.909 1:03.296 0:29.238 0:34.948 Finish