Motocross, GP Trentino MXGP 2024: Prado per continuare la fuga, Gajser e Herlings devono cambiare marcia

Primo doubleheader stagionale per il Mondiale Motocross 2024, che dopo Riola Sardo si trasferisce direttamente ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino, quarto round del campionato MXGP in programma tra sabato 13 e domenica 14 aprile. Si gareggia al “Ciclamino” per il secondo appuntamento dell’anno sul suolo italiano, che regalerà sicuramente grande spettacolo.

Nella classe regina l’uomo da battere è indubbiamente Jorge Prado, reduce da due weekend perfetti (60 punti ottenuti sia in Spagna che in Sardegna) e dominatore di questo avvio di stagione. Il fenomeno spagnolo della GasGas è in stato di grazia e vuole continuare ad estendere il suo vantaggio nella classifica generale rispetto ai suoi tre avversari più temibili.

Sin qui l’unico in grado di restare in scia al campione del mondo in carica è stato Tim Gajser, sempre 2° nelle ultime sei manche consecutive vinte da Prado e staccato di soli 17 punti dalla tabella rossa. Il fuoriclasse della Honda, supportato dai tantissimi tifosi sloveni che saranno presenti a Pietramurata, sarà sicuramente uno dei protagonisti più attesi dopo aver collezionato in passato ben 5 vittorie di GP in Trentino.

Passo dopo passo sta salendo di colpi anche Jeffrey Herlings, chiaramente ancora non al top della forma dopo il lungo stop per infortunio al termine della scorsa stagione. L’olandese della KTM si sta avvicinando al livello dei primi due, ma nel frattempo ha già accumulato un gap di 49 punti dalla vetta del Mondiale, quindi urge un cambio di marcia per non rendere quasi impossibile il tentativo di rimonta iridata. Obiettivo minimo di podio anche per la Kawasaki del francese Romain Febvre, ma possono provarci anche i vari Pauls Jonass, Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen e Glenn Coldenhoff.