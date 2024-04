Matteo Berrettini vince il derby con Sonego, prosegue la risalita ed è in semifinale a Marrakech

Matteo Berrettini riassapora una semifinale nel circuito ATP! Per la prima volta dal torneo di Napoli nell’ottobre 2022, il giocatore romano torna a giocarsi un penultimo atto: ai quarti a Marrakech batte con il punteggio di 6-3 7-6(5) nel derby l’amico Lorenzo Sonego in un’ora e quaranta minuti di gioco. Domani sarà semifinale contro uno tra l’argentino Mariano Navone e l’australiano Aleksandar Vukic. Matteo che riavvicina anche la top 100: virtualmente è n.107 e vincendo domani rientrerebbe aritmeticamente fra i primi 100.

Come negli scorsi giorni, l’approccio al match da parte di Berrettini è perfetto: al servizio è pressoché ingiocabile nei primi turni di battuta, mentre Sonego concede qualcosa con il dritto nel secondo game e perde così la battuta a trenta, concedendo il break in maniera prematura e vedendosi scappare via il giocatore romano subito. Il servizio è la chiave per l’attuale numero 135 del mondo: una percentuale nel primo set del 92% di prime in campo e appena quattro punti persi alla battuta. Il break iniziale a freddo fa la differenza per la conquista per 6-3 del primo parziale in favore di Matteo.

Break che rischia di arrivare molto presto anche nel secondo set in favore di Berrettini: nel terzo gioco Sonego sbaglia un paio di dritti fattibili dal centro del campo, non esegue bene una smorzata, ma poi riesce a salvarsi sulle due palle break con una bella demi-volée e con la complicità del suo avversario che sbaglia un dritto non difficile dopo aver condotto bene il punto.

Sonego riesce ad annullare un’ulteriore palla break sul 2-2 con una prima vincente. Si procede spediti verso la fase calda del set fino al 4-5, quando Berrettini commette un grave errore di rovescio e deve annullare un set point, ma è coraggioso nell’annullarlo con una seconda molto profonda. Il giocatore romano si salva ancora nel dodicesimo game con l’ausilio del servizio, risalendo dal 15-30 e arrivando al tiebreak tramite i vantaggi.

Il primo strappo nel tiebreak è per Berrettini che va avanti 4-2 per un grave errore di dritto dal centro di Sonego, ma il torinese riesce a rientrare con un bel punto ottenuto in difesa in ribattuta. L’ex numero 6 del mondo dal 4-5 gioca in maniera molto ordinata al servizio e sul match point Sonego commette un doppio fallo, consegnando così la vittoria nelle mani dell’amico Matteo.

Un match straordinario da parte di Berrettini alla battuta: 81% di prime in campo con l’84% di resa: appena una palla break concessa, il set point nel secondo set, prontamente annullato. Dall’altra parte Sonego ha servito il 70% di prime e il 76% di resa, ma ha pagato qualche errore di troppo in avvio di match e nel tiebreak.