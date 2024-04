Luciano Darderi firma l’impresa a Houston! Supera il favorito Cerundolo e si qualifica ai quarti!

Uno strepitoso Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Houston. L’azzurro ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo, numero 23 del mondo e seconda testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 dopo due ore e mezza di gioco. Un’impresa sicuramente quella del numero 72 del mondo, che dimostra di aver fatto un salto di qualità impressionante in questo 2024.

Darderi ha chiuso con tre ace contro i quattro dell’argentino. Percentuali molto simili al servizio con entrambi sopra il 60% di punti vinti con la prima. Darderi ha vinto in totale 105 punti contro i 100 di Cerundolo.

Un buon avvio di match per l’azzurro che si procura una palla break nel terzo game, ma alla fine Cerundolo si salva. L’argentino ne annulla un’altra nel quinto gioco, ma alla fine il break arriva nel settimo game. Darderi non concede nulla e va a chiudere la prima frazione sul 6-4.

Ad inizio secondo set Cerundolo tiene il servizio in un tiratissimo terzo game, con l’argentino che annulla anche una palla break. Il numero 23 del mondo strappa poi il servizio all’italiano nel sesto game e poi replica ancora nell’ottavo, chiudendo per 6-2 il secondo set in suo favore.

Il terzo set è una battaglia infinita e soprattutto fioccano i break. Cerundolo vince un interminabile terzo game, salvando anche due palle break, ma poi nel sesto game toglie la battuta a Cerundolo. L’argentino, però, replica con l’immediato controbreak. Un copione che si ripete anche nei successivi due game con Darderi avanti 4-3 e poi con Cerundolo che pareggia subito. Il set scivola al tie-break che viene vinto da Darderi per 7-4.

Nei quarti di finale ora Darderi affronterà il vincente del derby americano tra Marcos Giron e JJ Wolf.