Lotta, eliminati tutti gli italiani della greco-romana nel torneo europeo di qualificazione olimpica

A Baku, in Azerbaigian, è scattato il torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta, che mette in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 categorie di peso complessive tra greco-romana, lotta femminile e stile libero.

Ad aprire le danze è stata la greco-romana, con gli azzurri che sono stati tutti eliminati ben prima delle semifinali che assegneranno i pass olimpici: l’ultima occasione arriverà nel torneo mondiale di qualificazione olimpica, previsto dal 9 al 12 maggio ad Istanbul, in Turchia.

L’unico azzurro a vincere un match è stato Nikoloz Kakhelashvili, che nel turno di qualificazione agli ottavi ha superato il magiaro Alex Gergo Szoke per priorità, con la sfida finita sull’1-1, ma poi è stato battuto negli ottavi di finale dal georgiano Roberti Kobliashvili, vincitore ai punti per 4-1.

Fuori nel turno di qualificazione agli ottavi tutti gli altri azzurri: nei -60 kg Jacopo Sandron ha ceduto al lituano Justas Petravicius, che si è imposto per superiorità tecnica con incontro interrotto sul 9-0 dopo 1’38”, mentre nei -67 kg Andrea Setti è stato battuto dal norvegese Morten Thoresen, il quale ha vinto per superiorità tecnica sul 9-0 dopo 1’54”.

Nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia è stato superato dal turco Burhan Akbudak, vittorioso ai punti per 7-4, infine nei -87 kg Leon Rivalta ha perso contro il moldavo Mihail Bradu, impostosi ai punti per 4-1. Non ci sono stati azzurri in gara nei -130 kg.