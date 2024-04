Jasmine Paolini avanza a Stoccarda: “Non un match semplice da affrontare, ora credo di più in me stessa”

Jasmine Paolini prosegue il suo ottimo avvio di 2024 e comincia alla grande la stagione della terra rossa europea, infliggendo un netto 6-1 6-0 alla connazionale e compagna di doppio Sara Errani al primo turno del prestigioso WTA 500 di Stoccarda. Una vittoria preziosa per la toscana, in modo da riprendere il ritmo dopo le oltre due settimane di riposo post-Miami.

“Ho commesso davvero pochi errori in tutta la partita. Sono contenta per come ho giocato questo primo match perché qui si sta davvero molto bene. Non è stata una partita semplice da affrontare perché io la conosco bene e lei mi conosce bene. E’ bellissimo giocare il doppio con lei, è una grande opportunità perché posso imparare molto giocando con lei”, ha commentato a caldo la n.14 al mondo dopo il successo di ieri.

“Cosa è cambiato nel mio tennis negli ultimi mesi? Beh il servizio è migliorato sicuramente, ma la cosa più importante è credo molto di più in me stessa. Mi piace giocare in velocità ed anche guidare veloce”, ha aggiunto scherzando e strizzando l’occhio alla Porsche (main sponsor dell’evento) presente a bordo campo che verrà poi assegnata alla vincitrice del torneo.

Agli ottavi Paolini affronterà la vincente della sfida odierna tra la tunisina Ons Jabeur e la russa Ekaterina Alexandrova. In ogni caso si preannuncia un test decisamente più probante per la 28enne azzurra, brava ad approfittare di una Errani spompata dopo le fatiche dei giorni precedenti nel tabellone di qualificazione. Quest’oggi nel frattempo Jasmine scenderà in campo proprio con Sara al debutto nel torneo di doppio.