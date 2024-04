ATP Madrid 2024: Vavassori illude per un set, poi cede allo spagnolo Bautista Agut

Ripescato come lucky loser già per il secondo turno, Andrea Vavassori non riesce a sfruttare l’occasione e saluta il Masters 1000 di Madrid. Il tennista piemontese si è arresto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 84 della classifica mondiale, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo due ore e sei minuti di gioco. Purtroppo l’azzurro è durato un set, per poi crollare negli altri due.

Vavassori ha concluso con due ace, ottenendo il 63% dei punti quando ha servito la prima contro il 75% dello spagnolo. Il piemontese ha poi commesso tre doppi falli ed ha sofferto con la seconda, vincendo il 49% dei punti.

Eppure il match era cominciato bene per l’azzurro, che ha strappato subito in apertura il servizio allo spagnolo. Vavassori ha poi avuto ben tre palle break nel settimo game, ma Bautista Agut è riuscito a salvarsi. Lo spagnolo ha poi trovato il controbreak nell’ottavo game, ma in quello successivo Vavassori ha tolto nuovamente la battuta all’avversario. Nel decimo game l’azzurra ha annullato due palle break, chiudendo poi al secondo set point sul 6-4.

Dopo un iniziale equilibrio, in cui si è seguito l’andamento dei turni di servizio, Vavassori si procura una palla break nel quinto gioco, ma non riesce a sfruttarla. Nel game successivo è Bautista Agut a strappare il servizio all’azzurro, portandosi sul 4-2. Lo spagnolo non concede occasioni di rientrare e conclude il set sul 6-3.

Il terzo set è un monologo di Bautista Agut. Subito break in apertura per lo spagnolo, che poi allunga ulteriormente sul 4-1 con un doppio break di vantaggio. Vavassori non riesce praticamente a fare un punto in risposta e nel settimo game concede un altro break all’avversario, che conclude 6-1 e si qualifica per gli ottavi.