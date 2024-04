WTA Rouen, Martina Trevisan si arrende ad Anhelina Kalinina negli ottavi di finale

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Martina Trevisan nel WTA250 di Rouen. Sulla terra rossa francese, al coperto, la toscana (n.78 del ranking) si è dovuta arrendere alla potenza dell’ucraina Anhelina Kalinina (n.32 del ranking) sullo score di 6-2 6-3. La grande forza esercitata dal lato sinistro del campo è stata la carta vincente per Kalinina, che quindi approda ai quarti di finale dove giocherà contro la russa Mirra Andreeva (n.43 WTA).

Nel primo set Martina parte con il piglio giusto e con la combinazione dritto mancino-palla corta conquista il break in apertura. Il servizio, però, non la sostiene e Kalinina si abbatte come una tempesta in risposta, ribaltando la situazione e portandosi avanti di un break nel quarto game. Trevisan ha uno scatto d’orgoglio nel quinto, con il contro-break, ma la battuta si rivela un problema insolubile per la nostra portacolori, costretta a cedere sul 6-2 nel primo parziale.

Nel secondo set la toscana è la prima a ottenere il break, come nella frazione precedente, ma il festival del break va in scena. Nel dominio delle risposte, è l’ucraina a uscirne vittoriosa. Trevisan ha sulla racchetta tre palle del contro-break nell’ottavo gioco, ma il rovescio si rivela letale per le ambizioni dell’italiana. Di conseguenza, sul 6-3 cala il sipario.

Leggendo le statistiche, da notare le percentuali molto basse di efficienza dell’italiana al servizio: 41% dei punti vinti con la prima in campo e il 33% con la seconda. Numeri emblematici in negativo della partita della tennista tricolore.