Hockey ghiaccio, l’Italia piega un ostico Giappone all’overtime e resta in corsa per la promozione ai Mondiali

La seconda partita dell’Italia ai Mondiali di Division I di hockey ghiaccio ha visto gli azzurri affrontare il Giappone nello scenario della Sparkasse Arena di Bolzano. Gli azzurri hanno vinto all’overtime e hanno ottenuto la seconda vittoria, restando in piena corsa per la promozione ai Mondiali di Top Division.

CRONACA ITALIA-GIAPPONE MONDIALI HOCKEY GHIACCIO

Il match inizia con le squadre subito a sfidarsi a viso aperto. Il Giappone mostra intensità nei primi minuti andando subito vicinissimo al gol con Otsu, ma il nipponico non riesce a battere Clara. L’Italia ci mette più tempo a carburare sciupando però due ottime occasioni: prima con Frigo e poi con De Luca. Il primo terzo di gara si chiude sullo 0-0.

Nella seconda ripresa le cose cambiano. Gli azzurri partono a razzo passando due volte in dieci minuti: il primo squillo è griffato da Gazley che converte un tap-in sul tiro di Catenacci respinto da Narisawa, il secondo è di Kostner, che concretizza un contropiede caratterizzato da una bellissima progressione di De Luca. Si va sul 2-0, ma gli asiatici non mollano, anzi. Una volta sotto di due gol, a metà del secondo periodo reagiscono pareggiando grazie alle rete di Yu Sato, bravo a farsi trovare pronto dopo una super giocata di Nakajima, e all’assolo di Kohei Sato.

Si va quindi all’ultimo break sul 2-2, mentre il terzo periodo viene ritardato nel suo inizio per la ricostruzione di un vetro di contenimento. La gara viene addirittura sospesa. Poi si riparte con gli ultimi venti minuti. La tensione, vista la posta in palio, è tanta e gli errori pure.

L’Italia spreca un powerplay dopo il decimo minuto. Il Giappone si carica e reagisce: lampo di Yoneyama, gol del 2-3. Gli azzurri incassano un pesante colpo, ma non mollano riversandosi in attacco. Arriva il 3-3: fa tutto Larkin, la difesa nipponica non può nulla.

Partita rimessa in equilibrio, l’Italia ha una chance in superiorità numerica nel finale, ma non concretizza. Si va all’overtime. Il Blue Team è carico e assalta la porta di un Giappone che va in difficoltà e in men che non si dica con Frigo segna il gol che decide il match e regala alla squadra di coach Pelino la seconda vittoria in due partite.

Domani l’Italia si cimenterà nella terza sfida del suo cammino sfidando alle 19.30 la Slovenia, sempre all’interno del girone che mette in palio due promozioni in Top Division.