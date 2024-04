Tour of the Alps 2024, tappa e maglia per Juan Pedro Lopez davanti ad un ottimo Pellizzari

Prima vittoria da professionista di gran qualità per Juan Pedro Lopez. Colpo doppio per lo spagnolo della Lidl-Trek che nella terza tappa del Tour of the Alps, in quel di Schwaz, trionfa a braccia alzate e, sfruttando anche gli abbuoni, va a cogliere la leadership della classifica generale.

Nella prima fase di gara il protagonista è stato Filippo Ganna. Lunga azione solitaria per il piemontese della Ineos Grenadiers che ha provato ad andar via sin dai primi chilometri, proseguendo a lungo senza compagni d’attacco. L’azzurro è stato ripreso dal plotone a 28 chilometri dall’arrivo: occasione importante per mettere rodaggio nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti.

Dal gruppo sulla salita di Pillberg si sono avvantaggiati in due: Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) che hanno guadagnato una quarantina secondi di margine sul gruppo nel quale a muoversi in prima persona è stato il leader della classifica generale Tobias Foss (Ineos Grenadiers).

Sull’ultima scalata a Pillberg Lopez ha provato a staccare Pellizzari e ci è riuscito, mettendo una ventina di secondi tra sé ed il giovane azzurro. In gruppo nessuno ha reagito, con i big che sono rimasti tutti insieme. Ottimo finale di salita, ottima discesa (nonostante la pioggia) e gran trionfo per Lopez che batte di 22” Pellizzari, mentre a regolare il plotone, staccato di 38” ci pensa Foss, con Antonio Tiberi in sesta piazza.