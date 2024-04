Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con gli ottavi a Madrid? Montepremi, cifre e prossimi assegni

Jannik Sinner ha sconfitto Pavel Kotov e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto in due set contro il rognoso russo, chiudendo i conti con il punteggio 6-2, 7-5 e e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il vincitore degli Australian Open ha però avuto qualche problema fisico all’anca nel secondo set che non lascia sereni in vista dei prossimi impegni.

Il 22enne dovrebbe tornare in campo martedì 30 aprile per disputare il proprio ottavo di finale contro il vincente del confronto tra Flavio Cobolli e il russo Karen Khachanov, ma vedremo se deciderà effettivamente di disputare l’incontro o se preferirà ritirarsi in vista degli Internazionali d’Italia, che scatteranno tra una decina di giorni a Roma. Intanto l’azzurro, numero 2 del mondo, ha incamerato 100 punti preziosi in ottica ranking ATP e continua la caccia al numero 1 del mondo attualmente nelle mani del serbo Novak Djokovic.

Si tratta di un risultato importante dal punto di vista agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid? Parliamo di un montepremi pari a 88.440 dollari statunitensi (circa 82.500 euro). E se facesse ancora più strada nel torneo? L’ammissione ai quarti di finale assicura 161.995 dollari, l’approdo in semifinale sarà accompagnato da 284.590 dollari, il finalista perdente si consolerà con 512.260 dollari, il vincitore di Madrid farà festa con 963.225 dollari.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON GLI OTTAVI A MADRID?

88.440 dollari statunitensi (circa 82.500 euro).