Sinner affronta Kotov a Madrid: nel 2024 è stato la bestia nera degli italiani

Dopo la ‘sgambata di piacere’ con Lorenzo Sonego, Jannik Sinner è già centrato verso il prossimo impegno nel Masters1000 di Madrid. Il prossimo avversario alla Caja Magica sarà il russo Pavel Kotov, numero 63 del mondo, che è riuscito a salvare due match point contro Jordan Thompson. Con il successo odierno, il tennista russo è riuscito ad andare in attivo con il proprio record del 2024, di nove vittorie e otto sconfitte, ma quattro di questi successi sono arrivati con giocatori italiani, rivelandosi una vera e propria ‘bestia nera’ per gli azzurri.

Kotov-Italia 4-1 in questi primi quattro mesi (quasi) del 2024. Il primo confronto è datato 3 gennaio, al secondo turno di Hong Kong, contro un Lorenzo Musetti apparso rinunciatario e in difficoltà sul cemento, confermando le sensazioni che ha vissuto nei mesi successivi, il russo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3.

Agli Australian Open, dopo la vittoria con Arthur Rinderknech, è uscito sconfitto contro Flavio Cobolli, rendendogli poi pan per focaccia ad inizio aprile a Marrakech per 6-1 7-6. Nel turno successivo, ai quarti di finale, ha messo nella propria ‘collezione’ anche lo scalpo di Fabio Fognini, a cui ha lasciato solo tre giochi prima di capitolare in semifinale con Roberto Carballes Baena, mentre a febbraio superò al debutto di Doha Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-2 7-5.

Insomma, Kotov ha un ottimo record contro i tennisti azzurri, seppur nell’unica partita riguardante uno dei tornei più importanti si è ritrovato sconfitto. Un impegno dunque da prendere con le molle per Jannik Sinner, che però non si farà fermare sicuramente dalla cabala per poter continuare ad avanzare a Madrid.