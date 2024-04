Tennistavolo, Coppa del Mondo Macao 2024: alcune sorprese nella giornata degli ottavi di finale

Giornata dedicata agli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2024 di tennistavolo a Macao (Cina). Sia al maschile che al femminile il tabellone si è allineato ai quarti di finale che si svolgeranno domani.

Al maschile va avanti ancora il numero 1 del mondo, il cinese Wang Chuqin: successo in rimonta per 4-2 sull’articolo brasiliano Hugo Calderano (9-11, 11-9, 7-11, 11-4, 11-8, 13-11). Non affronterà la testa di serie numero 6 Lin Yun-Ju: il cinese di Taipei è stato estromesso a sorpresa dal coreano Jang Woojin per 4-2 (11-13, 5-11, 14-12, 11-5, 11-6, 11-5). Nella parte bassa di tabellone tanta fatica per il numero 2 del mondo, il cinese Fan Zhendong, vincitore comunque contro il connazionale Lin Shidong al termine di un 4-3 tiratissimo (7-11, 11-9, 10-12, 6-11, 11-9, 13-11, 15-13). La sorpresa del giorno è l’eliminazione della testa di serie numero 3, il cinese Liang Jingkun per 4-3 contro lo svedese Anton Kallberg (11-3, 8-11, 5-11, 6-11, 11-8, 11-9, 6-11).

Al femminile nessun problema per la numero 1 del mondo, la cinese Sun Yingsha che ha vinto per 4-1 sulla connazionale Chen Xingtong (11-8, 11-9, 8-11, 11-4, 11-9). Bene anche la testa di serie numero 4 Chen Meng che ha sconfitto con un netto 4-0 la rivelazione thailandese Suthasini Sawettabut (10-12, 4-11, 5-11, 4-11). La sorpresa è l’eliminazione della numero 3 del mondo, la cinese Wang Yidi: sconfitta che fa scalpore contro la giapponese Miwa Harimoto (10-12, 11-6, 8-11, 6-11, 14-16). Ha fatto il suo invece la numero 2 del tabellone, Wang Manyu, vincitrice per 4-1 sulla rumena Bernadette Szocs (11-9, 7-11, 7-11, 10-12, 7-11).