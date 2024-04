MotoGP, Cal Crutchlow wild card con Yamaha per tre gare in questa stagione

Anche per quest’anno il Mondiale MotoGP vivrà un gradito ritorno sulla griglia, quello di Cal Crutchlow. Il centauro britannico prenderà parte a tre gare stagionali come wild card in sella ad una Yamaha per poter concretizzare il suo lavoro da collaudatore che svolge ormai dal 2021.

Il trentottenne di Coventry, che vanta in carriera un Mondiale Supersport nel lontano 2009 e tre vittorie nella classe regina con la Honda nel 2016 e nel 2018, farà parte del gruppo nel Gran Premio d’Italia, settima prova del Motomondiale che si svolgerà tra il 31 maggio ed il 2 giugno prossimi. Gli altri appuntamenti in cui sarà presente sono quelli di Gran Bretagna a Silverstone, dal 2 al 4 agosto, e quello di San Marino dal 6 all’8 settembre.

Crutchlow aveva annunciato il proprio ritiro a fine 2020, ma la sua storia con la MotoGP non si è chiusa dopo quattro anni. Nel 2021 fu chiamato a prendere il posto di Franco Morbidelli, fuori per due gare, negli appuntamenti di Stiria ed Austria, mentre in Gran Bretagna ed in Aragona salì in sella alla Yamaha ufficiale dopo l’addio di Maverick Vinales. L’anno dopo fu invece il ‘tappabuchi’ di Andrea Dovizioso, che annunciò il ritiro anticipato a Misano, mentre nel 2023 è stato wild card nel Gran Premio di Giappone.

La Yamaha si appiglia dunque al lavoro del britannico per riuscire a migliorare la propria stagione, fino ad ora avara di risultati: il miglior piazzamento fino ad ora è un settimo posto di Fabio Quartararo a Portimao.