MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2024: i due Marquez davanti, si rivede Morbidelli, Bagnaia indietro

Calato il sipario sul primo turno di prove libere del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera i piloti e i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per le qualifiche e la Sprint Race di domani e anche la gara domenicale.

Non un circuito semplice quello dedicato alla memoria di Angel Nieto. Parliamo di un layout assai tortuoso e il requisito fondamentale è la grande velocità di percorrenza in curva. Non sono tanti i punti di sorpasso, per questo garantirsi una posizione in griglia avanzata sarà molto importante per la gestione sia della Sprint che del GP iberico.

Si è tornati a girare con Jorge Martin leader della classifica mondiale. L’alfieri della Ducati Pramac si è presentato a Jerez con l’intenzione di dar seguito ai riscontri dei week end precedenti. Il feeling con la GP24 è buono e le problematiche legate al chattering sembrerebbero risolte. Ci si aspetta una reazione dall’altra sponda Ducati, ovvero il team ufficiale.

Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini sono i piloti chiamati in causa e specialmente Pecco, in qualità di campione in carica, sta faticando non poco a trovare la quadra. L’Andalusia è l’occasione per invertire la tendenza e soprattutto far capire a Martin che il n.1 sia sempre lui. Grande interesse alla vigilia, poi, sul conto dei due iberici Pedro Acosta (GasGas) e Maverick Vinales (Aprilia), grandi protagonisti nell’ultima apparizione ad Austin (USA).

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA MOTOGP 2024

1. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:36.630

2. Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:37.137

3. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1:37.221

4. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1:37.303

5. Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1:37.547

6. Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 1:37.585

7. Daniel PEDROSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:37.613

8. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:37.618

9. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:37.635

10. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:37.642

11. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 1:37.724

12. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:37.792

13. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:37.886

14. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:38.012

15. Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1:38.049

16. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:38.078

17. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:38.203

18. Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1:38.247

19. Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1:38.360

20. Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:38.370

21. Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1:38.539

22. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:38.584

23. Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1:38.728

24. Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1:38.734

25. Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1:38.775