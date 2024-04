MotoGP, los siete magnìficos verso il GP di Spagna. Cast corale di 7 protagonisti a Jerez de la Frontera?

Archiviata la trasferta statunitense, il Motomondiale si appresta ad affrontare una lunga fase europea. Il weekend del 26-28 aprile vedrà la MotoGP impegnata a Jerez de la Frontera, dove si disputerà il Gran Premio di Spagna. Sono veramente tanti i temi proposti dall’appuntamento iberico.

Allo scopo di sviscerarli nel modo migliore, negli ultimi giorni è stata pubblicata una serie di articoli dedicati. Si rimanda dunque a essi, con relativo link, per approfondire gli argomenti legati alla possibilità di ritrovare il “vero” Francesco Bagnaia, alle ipotetiche ambizioni iridate di Maverick Viñales, all’impressionante impatto avuto da Pedro Acosta, alla nuova dimensione di Marc Marquez e al ritorno una tantum di Dani Pedrosa.

Ci sono però altri due uomini di cui parlare. Non due a caso, bensì il primo e il secondo della classifica generale! Jorge Martin comanda con un margine di 21 punti su Enea Bastianini, il quale è di fatto il capofila di una muta di inseguitori.

L’iberico è reduce da un round texano sofferto (sempre che tale possa essere definito un appuntamento in cui ha chiuso la sprint sul gradino più basso del podio e la gara ai piedi dello stesso). Viceversa, il riminese sta testimoniando come l’orribile 2023 possa rappresentare un’infelice parentesi all’interno di una fulgida carriera.

Eccoli qua, los siete magníficos, che promettono di rendere il Gran Premio di Spagna un appuntamento da ricordare. Non c’è ancora stata una corsa banale in questo 2024 e non si vede perché quella di Jerez de la Frontera debba seguire un copione differente.