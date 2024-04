Moto2, Sergio Garcia conquista ad Austin la prima vittoria della carriera davanti a Roberts. Dennis Foggia 6°

Sergio Garcia vince nel Gran Premio delle Americhe ad Austin: lo spagnolo vince per la prima volta in carriera in Moto2 alla 23esima gara della carriera in questa classe. Non è stata una passeggiata per l’iberico della Boscoscuro che è rimasto al comando per tutta la gara, ma nel finale se l’è vista brutta con gli attacchi che gli sono arrivati da dietro.

Garcia che è partito alla grande e si è preso immediatamente la leadership della gara, superando immediatamente Aldeguer e Canet. Lo spagnolo non ha mai ceduto la prima posizione, sfruttando anche uno start pessimo da parte di Canet che è scivolato subito in decima posizione e poi sarebbe arrivato al traguardo solo nono.

Secondo Joe Roberts che ha messo pressione nel finale a Garcia, con lo spagnolo che ha sbagliato qualcosa negli ultimi due giri, tradito dalla folle. Il pilota a stelle e strisce ha così sognato di tornare sotto nei confronti del leader e probabilmente con un giro in più avrebbe potuto provare a vincerla. Chiude il podio Fermin Aldeguer che ha voluto forzare nel finale per rientrare su Garcia, ma un errore non gli ha permesso di arrivare nella piazza d’onore.

Fantastica la sesta posizione di Dennis Foggia, a lungo rimasto anche in lotta per il podio e in terza posizione, specie nella prima parte di gara: comunque un’ottima gara da parte sua. Decimo Celestino Vietti, undicesimo Tony Arbolino.