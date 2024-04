Moto3, David Alonso stravince nel GP delle Americhe, Holgado e Piqueras sul podio, 10° Bertelle

David Alonso ha stravinto il Gran Premio delle Americhe ad Austin: il colombiano ha fatto il vuoto e gli avversari l’hanno ritrovato solo al traguardo. Una performance straordinaria per il sudamericano della CFMOTO che è stato favorito anche dall’assenza di Rueda: lo spagnolo aveva strappato il secondo posto in qualifica, ma ha dovuto rinunciare a questa gara per un intervento per l’appendicite.

Gara che è cominciata con un Alonso subito aggressivo in partenza per prendere il gap nei confronti di tutti: missione riuscita, con il distacco che aumenta giro dopo giro sugli inseguitori che sono a rotazione Holgado e Piqueras. Un passo diverso rispetto a tutta la concorrenza, come mostrato sin dalle prove del venerdì.

Il duello principale in gara riguarda proprio Holgado e Piqueras, che si giocano la seconda posizione fino all’ultimo tuffo, all’ultima curva, all’ultimo rettilineo: alla fine il centauro della Red Bull GASGAS Tech3 riesce a spuntarla per appena 13 millesimi su un super Piqueras che sale per la prima volta sul podio. Probabilmente si tratta dell’ennesimo spagnolo destinato a fare tanta strada: novembre 2006, terza gara della vita in Moto3 e già podio.

Giornata difficilissima invece per quanto riguarda gli italiani, con il migliore che è Matteo Bertelle, decimo e molto lontano dalle posizioni che contano per i tre long lap penalty da scontare. Successivamente da registrare c’è la dodicesima piazza di Nicola Carraro e la quindicesima di Filippo Farioli, arrivato appena davanti a Riccardo Rossi.