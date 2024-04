Moto2, Canet batte Aldeguer e conquista la pole per il GP delle Americhe. Foggia il migliore degli italiani

Sulla scia del suo primo agognato successo nella categoria ottenuto lo scorso 24 marzo a Portimao, Aron Canet si conferma al vertice anche nelle qualifiche di Austin e si prende la pole position per il Gran Premio delle Americhe 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Lo spagnolo del Team Fantic ha raggiunto così quota 14 pole complessive nel Motomondiale, di cui ben 9 nella classe mediana.

Il leader del campionato ha avuto la meglio in extremis con un time-attack eccellente da 2’07″631, superando di 109 millesimi il favorito della vigilia e dominatore delle prove libere Fermin Aldeguer. Prima fila dello schieramento tutta completata da Sergio Garcia, 3° a 188 millesimi dalla vetta, mentre Albert Arenas consente alla Spagna di monopolizzare la top4 accusando un gap di 234 millesimi.

Quinto posto al COTA per il padrone di casa americano Joe Roberts a 0.237, subito davanti all’iberico Marcos Ramirez (che ha buttato via una possibile pole position con un grave errore in uscita dall’ultima curva). Migliore degli italiani un po’ a sorpresa Dennis Foggia, buon 7° a quattro decimi dalla testa, mentre hanno deluso anche a causa di una caduta in Q2 Tony Arbolino 11° e Celestino Vietti 15°.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AMERICHE MOTO2 2024

1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX Q2 2’07.631 6 6 284.2

2 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO Q2 2’07.740 5 7 0.109 0.109 280.5

3 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO Q2 2’07.819 4 6 0.188 0.079 287.2

4 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q2 2’07.865 7 7 0.234 0.046 285.7

5 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX Q2 2’07.868 6 7 0.237 0.003 283.4

6 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX Q2 2’07.911 6 7 0.280 0.043 284.2

7 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 2’08.031 6 6 0.400 0.120 285.7

8 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO Q2 2’08.063 7 7 0.432 0.032 282.7

9 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q2 2’08.074 7 7 0.443 0.011 284.2

10 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Team KALEX Q2 2’08.112 5 7 0.481 0.038 281.2

11 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 2’08.127 5 5 0.496 0.015 284.9

12 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q2 2’08.142 7 7 0.511 0.015 280.5

13 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX Q2 2’08.147 6 6 0.516 0.005 286.4

14 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Asterius Aspar Team KALEX Q2 2’08.281 4 7 0.650 0.134 283.4

15 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 2’08.311 4 4 0.680 0.030 284.2

16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX Q2 2’08.365 5 6 0.734 0.054 282.7

17 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO Q2 2’08.461 5 6 0.830 0.096 284.2

18 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Team KALEX Q2 2’08.512 7 7 0.881 0.051 285.7

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 2’08.479 6 7 (*) 0.682 280.5

20 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q1 2’08.599 5 7 (*) 0.802 0.120 284.9

21 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX Q1 2’08.601 5 7 (*) 0.804 0.002 283.4

22 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX Q1 2’08.617 5 7 (*) 0.820 0.016 283.4

23 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Asterius Aspar Team KALEX Q1 2’08.870 3 7 (*) 1.073 0.253 287.2

24 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q1 2’08.930 2 7 (*) 1.133 0.060 281.2

25 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 2’09.419 5 7 (*) 1.622 0.489 286.4

26 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD Q1 2’10.408 5 7 (*) 2.611 0.989 284.2

27 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX Q1 2’10.735 7 7 (*) 2.938 0.327 281.9

28 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD Q1 2’11.109 2 7 (*) 3.312 0.374 279.0

29 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX P2 2’08.733 1.190