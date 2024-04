LIVE Milano-Perugia 1-3, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gli umbri chiudono la serie e approdano in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.47 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.45 La squadra di Angelo Lorenzetti si impone dunque in gara 4 chiudendo la serie di semifinale e tornerà a giocarsi una finale Scudetto a distanza di due anni dalla sconfitta con Civitanova. Ora Perugia dovrà attendere l’esito di gara 5 tra Monza e Trento per conoscere il nome della propria avversaria sulla strada per il tricolore.

18-25 Sbaglia anche Milano. Perugia è in finale!

18-24 Leon tira forte ma in rete.

17-24 Diagonale stretta di Plotnytskyi, sette match-point Perugia.

17-23 Attacco di Reggers.

16-23 Muro Perugia su Ishikawa.

16-22 Errore al servizio Milano.

16-21 Larga la diagonale di Semenyuk.

15-21 Attacco di Reggers.

14-21 Lungo l’attacco di Reggers, la squadra di Lorenzetti si avvicina a grandi falcate verso la finale Scudetto.

14-20 Errore al servizio Perugia.

13-20 Russo dopo il servizio, parziale aperto di 7-0 Perugia.

13-19 Muro Perugia su Mergarejo, Milano sembra essersi disconnessa dal campo.

13-18 Semenyuk non sta sbagliando più niente.

13-17 Problemi in ricezione Milano e Semenyuk fa pulizia sotto rete, scappa via Perugia, time out Milano.

13-16 Semenyuk costruisce da solo un break di 3-0.

13-15 Altro mani fuori di Semenyuk, +2 Perugia.

13-14 Semenyuk trova il mani out del muro.

13-13 Primo tempo di Loser.

12-13 Muro di Perugia su Kazyiski.

12-12 Stavolta non sbaglia Ishikawa con l’attacco in diagonale.

11-12 ACE di Giannelli, Perugia rimette la testa avanti.

11-11 Ishikawa tira forte ma fuori, parità.

11-10 Palla veloce di Giannelli per Plotnytskyi.

11-9 Attacco di Ishikawa.

10-9 Errore al servizio Milano.

10-8 ACE di Vitelli.

9-8 Altro errore al servizio Perugia.

8-8 Attacco di Semeyuk, equilibrio fino a questo momento nel quarto set.

8-7 Errore al servizio Perugia.

7-7 Primo tempo di Russo.

7-6 Attacco di Vitelli.

6-6 Primo tempo di Flavio.

6-5 La pipe di Ishikawa.

5-5 Errore al servizio Milano.

5-4 Attacco di Reggers.

4-4 Errore al servizio Milano.

3-2 Errore al servizio Perugia.

2-2 Lungo l’attacco di Ishikawa.

2-1 Muro di Ishikawa su Ben Tara.

0-1 Ben Tara trova il mani out del muro.

22.14 Inizia il quarto set.

22.10 Perugia conquista dunque il terzo set e si porta avanti nel punteggio, la squadra di Lorenzetti è ora ad un set dalla finale Scudetto.

20-25 Errore al servizio Milano, Perugia conquista il terzo set, 1-2.

20-24 Muro di Ishikawa.

19-24 Errore al servizio Perugia.

18-24 La diagonale di Ben Tara, sei set-point Perugia.

18-23 L’attacco di Ben Tara.

18-22 La diagonale di Reggers.

17-22 Sbaglia anche Milano.

17-21 Errore al servizio Perugia.

16-21 MURO DI GIANNELLI!

16-20 La parallela di Ben Tara.

16-19 Kazyiski insacca nel muro perugino.

15-18 Errore al servizio Perugia.

14-18 Ben Tara trova le mani del muro milanese.

14-17 Primo tempo di Loser.

13-17 Semenyuk trova il mani out del muro.

13-16 Attacco di Reggers.

12-16 Diagonale stretta di Ishikawa.

11-16 Sbaglia anche Reggers, +5 Perugia.

11-15 Attacco lungo di Ishikawa, scappa via la squadra di Lorenzetti.

11-14 Ben Tara trova le mani del muro, time out Piazza sul massimo vantaggio ospite nel terzo set.

11-13 Reggers non trova il campo con la diagonale, +2 Perugia.

11-12 La diagonale di Plotnytskyi.

11-11 Attacco di Reggers.

10-11 Primo tempo di Flavio.

10-10 Ace di Reggers con l’ausilio del nastro.

9-10 La diagonale di Kazyiski.

8-10 Attacco di Plotnytskyi.

8-9 Kazyiski trova il mani out del muro.

7-9 Semeyuk trova le mani di Reggers.

7-8 Pallonetto di Ishikawa.

6-8 Primo tempo di Russo.

6-7 Primo tempo di Loser.

5-7 Altro primo tempo di Flavio Resende.

5-6 Prosegue la striscia di errori in battuta degli ospiti.

4-6 Altro primo tempo di Flavio.

4-5 Errore al servizio Perugia.

3-5 Primo tempo di Flavio.

3-4 Errore al servizio Perugia.

2-4 Semenyuk continua a martellare in avvio di terzo set.

1-3 La parallela di Semenyuk.

21.40 Inizia il terzo set.

21.37 Alla fine Perugia l’ha spunta al termine di un combattuto secondo set portando il match in parità, 1-1.

24-26 BEN TARA DA FERMO! PERUGIA PAREGGIA!

24-25 ACE di Plotnytskyi, set-point Perugia.

24-24 Plotnytskyi allunga il secondo set.

24-23 ACE DI KAZYISKI! Set-point Milano.

23-23 Kazyiski trova il mani out del muro.

22-23 Pasticcia Milano in costruzione.

22-22 La parallela di Kazyiski, sarà un finale di set al cardiopalma.

21-22 ACE DI RUSSO! Perugia avanti nel set.

21-21 Attacco di Ben Tara.

21-20 Errore al servizio Perugia.

20-20 ACE DI SEMENYUK! Time out Piazza sulla nuova parità.

20-19 Errore al servizio Milano.

20-18 Ben Tara apre la strada con il servizio a Semenyuk che però sbaglia un rigore.

19-18 La pipe di Plotnytskyi.

19-17 Ishikawa mette giù il pallone del +2. Time out Perugia.

18-17 MURO DI LOSER!

17-17 Primo tempo di Ben Tara.

17-16 Attacco di Ishikawa.

16-16 Kazyiski mette giù una palla altissima.

15-16 Attacco di Semenyuk.

15-14 La diagonale di Kazyiski.

14-14 Attacco lungo linea vincente di Ben Tara.

14-13 ANCORA KAZYISKI! Milano avanti.

13-13 Kaziyski riporta lo score in parità.

12-13 Primo tempo di Vitelli.

11-13 ACE di Flavio Resende.

11-12 E’ entrata in ritmo la squadra di Lorenzetti, palla veloce di Giannelli per Plotnytskyi.

11-11 Errore al servizio Perugia.

10-11 Semenyuk trova il mani out del muro.

10-10 ACE di Ishikawa, il punteggio è un’altalena.

9-10 Errore al servizio ospite.

8-10 ACE DI BEN TARA! Adesso è Perugia a trovare l’allungo.

8-9 Grande attacco lungo linea di Semenyuk.

8-8 Invasione Milano, si torna in parità nel secondo set.

8-7 Errore al servizio Allianz.

8-6 Ace di Porro, doppio vantaggio Milano.

7-6 Pallonetto morbido di Ishikawa.

6-6 Giannelli apparecchia per Flavio.

6-5 Errore al servizio Perugia.

5-5 Plotnytskyi trova il mani out del muro.

5-4 Diagonale vincente di Reggers.

4-4 Sbaglia anche Milano.

4-3 Errore al servizio Perugia.

3-3 Attacco in diagonale sulla riga di Plotnytskyi.

1-2 Semenyuk mette giù una gran palla.

21.03 Inizia il secondo set.

21.01 Primo set controllato dall’Allianz Milano di Roberto Piazza che si porta sull’1-0.

25-18 MILANO CONQUISTA IL PRIMO SET!

24-18 Primo tempo di Flavio.

24-17 MURO DI MERGAREJO! 7 set-point Milano.

23-17 Errore al servizio Perugia.

22-16 Ace di Plotnytskyi.

22-15 Flavio accorcia per Perugia.

22-14 Primo tempo di Ishikawa.

21-13 Sbaglia anche Perugia.

20-13 Errore al servizio Milano.

20-12 Reggers trova il mani out del muro.

19-12 Primo tempo di Russo.

19-11 Kazyiski fa pulizia sotto rete.

18-11 Grande attacco di Kazyiski.

17-11 Invasione di Leon.

17-10 Errore al servizio Perugia.

17-9 Ben Tara trova il mani out del muro milanese.

16-9 Errore al servizio Milano.

16-8 Reggers trova il mani out del muro.

15-8 Altro errore di Perugia, Milano scappa via sul +7.

14-8 Errore al servizio Perugia, time out Lorenzetti.

13-8 Flavio non trova il campo con il primo tempo.

12-8 Ishikawa trova il mani out del muro.

10-7 Plotnytskyi trova il mani out del muro.

10-6 Proseguono gli errori in battuta.

10-5 Attacco di Ishikawa.

9-5 Proseguono gli errori in battuta.

8-4 Sbaglia anche Milano.

8-3 Errore al servizio Perugia.

7-3 Primo tempo di Russo.

7-2 Reggers allunga per Milano.

6-2 Ancora Kazyiski.

5-2 La diagonale di Kazyiski.

4-2 Ben Tara trova il mano out del muro milanese.

4-1 Primo tempo di Loser.

3-1 Ben Tara mette giù il primo pallone della partita per Perugia.

3-0 Ace di Porro.

2-0 Invasione Perugia.

1-0 MURO MILANO!

SI PARTE!

20.25 Tra cinque minuti si parte.

20.20 In corso la presentazione delle squadre all'”Allianz Cloud” di Milano.

20.15 Un quarto d’ora al primo pallone del match, le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

20.10 L’Allianz Milano cercherà invece di sfruttare il fattore campo per allungare la contesa fino a gara 5, che si giocherebbe in Umbria.

20.05 Avanti 2-1 nella serie Perugia andrà a caccia di una vittoria per conquistare il pass finale dove ci sarà una tra Monza e Trento.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Perugia, gara 4 della serie di semifinale dei playoff della Superlega di volley 2023-2024.

LA DIRETTA LIVE DI MONZA-TRENTO DI VOLLEY DALLE 20.30

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Perugia, gara 4 delle semifinali Scudetto della Superlega 2024 di volley. All'”Allianz Cloud” di Milano i padroni di casa vanno a caccia di una vittoria per allungare la serie.

Dopo la vittoria di Perugia in gara-3 la serie di semifinale ritorna a Milano dove la squadra di Roberto Piazza cercherà una vittoria per portarsi sul 2-2 e prolungare così il sogno finale Scudetto. E’ stata fino ad ora una serie in cui il fattore campo ha sempre giocato da padrone nelle prime tre gare disputate coincise fino a qui con due affermazioni perugine (entrambe per 3-1) e una milanese in gara-2 (3-2).

La Sir Safety Perugia di coach Angelo Lorenzetti andrà invece a caccia di una vittoria in trasferta per chiudere in anticipo la semifinale e cominciare già a pensare alla finale per il titolo che, se conquistato, andrebbe a completare un magnifico poker per la formazione umbra, che in questa stagione ha già alzato Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per club.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Perugia, gara-4 della serie di semifinale scudetto della Superlega di volley 2023-2024. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 20.30 all'”Allianz Cloud” di Milano, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.