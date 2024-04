LIVE Liverpool-Atalanta, Europa League 2024 in DIRETTA: serve un’impresa ad Anfield Road

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Liverpool-Atalanta, match valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Europa League 2024. Incontro affascinante per i bergamaschi in una delle cattedrali del calcio internazionale, Anfield Road. La Dea cercherà di dare il massimo contro una delle formazioni più in forma d’Europa per ottenere un risultato che le possa permettere di rimanere in corsa per la qualificazione in semifinale.

Il Liverpool è concentrato come non mai su questo finale di stagione. I Reds sono in lizza per il titolo su due fronti, sia in campionato dove la formazione di Jurgen Klopp è in testa a pari punti con l’Arsenal, e proprio in Europa League, obiettivo forse più semplice da raggiungere per le squadre rimaste in corsa. All’ultima stagione del tecnico tedesco nella Merseyside, l’augurio di tutti i supporter del Liverpool è quello che l’ex Dortmund possa lasciare l’Inghilterra con almeno uno di questi due trofei.

L’Atalanta vorrà limitare i danni nella trasferta infernale di Anfield. La Merseyside rievoca dolci ricordi ai bergamaschi: una delle affermazioni più prestigiose nella storia atalantina risale alla fase a gironi della Champions League 2020-2021, quando i ragazzi di Gasperini si imposero sul Liverpool per 2-0 su questo campo grazie ai gol di Gosens ed Ilicic. L’atmosfera quest’oggi sarà totalmente differente, con i supporter dei Reds che spingeranno e caricheranno al massimo i propri beniamini.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Liverpool-Atalanta, match valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Europa League 2024, il cui via è programmato per le ore 21.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!