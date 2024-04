Calendario Europei judo 2024: programma, orari, tv, streaming

Cresce l’attesa in vista dei Campionati Europei 2024 di judo, in programma a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La capitale croata si appresta ad accogliere oltre 400 atleti provenienti da 47 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) mettendo in palio inoltre punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

La Nazionale italiana sfrutta il contingente massimo di 18 judoka ma dovrà fare a meno di quattro stelle assolute del movimento come Manuel Lombardo, Christian Parlati, Assunta Scutto e Alice Bellandi, tutti già proiettati alla preparazione in vista delle Olimpiadi. La punta di diamante della spedizione tricolore diventa dunque Odette Giuffrida, alla ricerca di una medaglia nei -52 kg, ma sono tanti gli outsider azzurri che proveranno ad arrivare fino in fondo.

Tutti i combattimenti degli Europei saranno visibili in diretta streaming su JudoTV, mentre Rai Sport trasmetterà sicuramente in diretta tv (su Rai Play in streaming) il Final Block del day-1 in attesa di svelare il palinsesto dei giorni successivi. OA Sport vi proporrà comunque la DIRETTA LIVE testuale integrale della rassegna continentale con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo con gli orari esatti della manifestazione:

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2024

Giovedì 25 aprile

Ore 10.00 Eliminatorie 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M

Ore 17.00 Final Block 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M

Venerdì 26 aprile

Ore 10.00 Eliminatorie 63, 70 kg F e 73, 81 kg M

Ore 17.00 Final Block 63, 70 kg F e 73, 81 kg M

Sabato 27 aprile

Ore 10.00 Eliminatorie 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

Ore 17.00 Final Block 78, +78 kg F e 90, 100, +100 kg M

Domenica 28 aprile

Ore 10.00 Eliminatorie team event

Orario da confermare Final Block team event