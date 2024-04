Judo, Antonio Esposito si ferma a un passo dal podio nei -81 kg agli Europei di Zagabria

A un passo dal podio. Ha dato tutto quello che aveva Antonio Esposito nella Finale per il bronzo della categoria dei -81 kg maschili degli Europei di judo. Sul tatami di Zagabria (Croazia), il judoka nostrano si è trovato al cospetto del n.9 del ranking, l’austriaco di chiare origini georgiane Shamil Borchashvili. Uno scontro quindi impegnativo, con il campano che andava in cerca della sua seconda medaglia continentale a livello senior della propria carriera, ricordando quella del 2018 (bronzo).

Dopo 17″ l’episodio che andrà a condizionare il match. Una testata fortuita di Borchashvili a Esposito ha avuto conseguenze importanti all’arcata sopraccigliare dell’atleta tricolore. Costretto a fermarsi e a ricevere le dovute medicazioni, Esposito ha ripreso a combattere, ma chiaramente il suo rendimento non era al 100%. L’austriaco ha cercato di impostare il confronto prettamente a terra.

Tantissime le prese tentate da Borchashvili nel tentativo di ribaltare o di immobilizzare il nostro portacolori. Con grande forza di volontà, l’azzurro è riuscito a sventare gli attacchi dell’avversario, portandosi al Golden Score in una condizione di due shido per parte. Tuttavia, l’inerzia della sfida era nelle mani del n.9 del ranking ed è così che poco dopo il minuto dell’extra-time c’è stata l’azione decisiva.

L’austriaco è stato in grado di immobilizzare a terra Esposito, che ha tentato in tutti i modi di liberarsi da quella presa, ma i 10″ nel conteggio sono stati letali ai fini del match. Grande rispetto tra i due e abbraccio spontaneo di Borchashvili a consolare il judoka italiano, con il volto insanguinato per la ferita citata.